Иван Куликов, академик живописи из Мурома. Знаете ли вы его картины?

13 апреля 1875 года в городе Муроме родился известный русский художник, ученик Ильи Репина, академик живописи Иван Семенович Куликов. Он был мастером портрета и пейзажа, писал картины на жанровые и исторические сюжеты. После учебы в петроградской Академии художеств жил и работал в Муроме, в доме, построенном отцом. Экспонировал свои работы на многих выставках дореволюционной и советской России, а также на международных выставках в Льеже, Мюнхене, Риме, Венеции. В годы советской власти выступил инициатором организации Муромского музея местного края, куда передал коллекции древнерусского костюма, произведений декоративно-прикладного искусства, а также собственные картины. Долгое время был его директором. В Муроме имя художника Ивана Куликова носят улица и детская художественная школа. С помощью этого теста проверьте, знаете ли вы работы известного живописца.

Для какого монументального полотна Ильи Репина сделал Иван Куликов около 20 эскизов? «Крестный ход в Курской губернии» «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» «Заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года» Правильно! Неправильно! - Портрет кого из своих сокурсников, также впоследствии ставшего выдающимся художником, нарисовал Куликов в годы своей учебы в Академии живописи? Бориса Кустодиева Валентина Серова Игоря Грабаря Правильно! Неправильно! - За какую дипломную работу, написанную в родных местах, Иван Куликов получил звание художника, золотую медаль и право на заграничную поездку? «Чаепитие в крестьянской избе» «Уголок в мещанском доме» «Комната студента» Правильно! Неправильно! - За какие картины муромский художник получил в 1906 году премию Куинджи? «Параша», «Прачка», «Пряжа» «В боярском тереме» и «Боярышни в саду» «В праздничный день» и «С фонарями в саду» Правильно! Неправильно! - За какую работу Иван Куликов в 1905 году получил Большую Серебряную медаль Всемирной выставки изобразительного искусства в бельгийском городе Льеже? «Задумалась» «Портрет моей матери» «Старуха Дарья из Прудищ» Правильно! Неправильно! - Портрет кого из своих знаменитых земляков нарисовал муромский художник в 1910 году? Актера Петра Константинова Археолога графа Алексея Уварова Изобретателя телевидения Владимира Зворыкина Правильно! Неправильно! - За какой цикл картин Иван Куликов был удостоен звания академика живописи Императорской академии художеств в 1915 году? О Муроме О русских детях Об историческом костюме Правильно! Неправильно! - Репродукция какой работы Ивана Куликова обошла всю страну в годы советской власти? «Международный Юношеский день» «Юнгштурм» «Физкультурница» Правильно! Неправильно! - Как называется знаменитая картина муромского художника, на которой он запечатлел свою жену Елизавету Аркадьевну Соколову? «Весна» «Мечтательница» «В русском наряде» Правильно! Неправильно! - Какая многофигурная историко-патриотическая композиция Ивана Куликова осталась незаконченной? «Выход Нижегородского ополчения в 1612 году» «Ночная скупка» «Жатва» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Знаете ли вы картины Ивана Куликова? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook