Иван Куликов, академик живописи из Мурома. Знаете ли вы его картины?

13 апреля 1875 года в городе Муроме родился известный русский художник, ученик Ильи Репина, академик живописи Иван Семенович Куликов. Он был мастером портрета и пейзажа, писал картины на жанровые и исторические сюжеты. После учебы в петроградской Академии художеств жил и работал в Муроме, в доме, построенном отцом. Экспонировал свои работы на многих выставках дореволюционной и советской России, а также на международных выставках в Льеже, Мюнхене, Риме, Венеции. В годы советской власти выступил инициатором организации Муромского музея местного края, куда передал коллекции древнерусского костюма, произведений декоративно-прикладного искусства, а также собственные картины. Долгое время был его директором. В Муроме имя художника Ивана Куликова носят улица и детская художественная школа. С помощью этого теста проверьте, знаете ли вы работы известного живописца.
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