Иранские орнитологи сообщили о гибели подорлика Задиры

Редкая птица прекратила свой полет

Большой подорлик по имени Задира, за перемещениями которого так пристально следили жители Владимирской области, прекратил свой полёт… Краснокнижная птица, помеченная специальным трекером еще птенцом в Клязьминско-Лухском заказнике, погибла. Эту печальную новость подтвердили орнитологам иранские коллеги. Некоторое время назад сигналы стали передаваться только с одной точки, расположенной в южной части Ирана недалеко от города Ахваз.

Проверив точку, иранские орнитологи обнаружили погибшего подорлика под столбом ЛЭП.

Спасибо всем коллегам, кто помог найти птицу и сохранить трекер, — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» доцент кафедры ботаники и зоологии Ивановского государственного университета, к.б.н. Владимир Мельников.

В комментариях к посту пользователи высказали свое сожаление о гибели птицы и признались, что с интересом следили за каждым его перемещением, а также верили, что Задира вернется в родные края. Подорлик провел зиму на Аравийском полуострове, постепенно смещаясь с западного побережья к восточному. Затем облетел с севера Персидский залив и начал сдвигаться на север.

Ранее «Призыв» сообщал,что мероприятие по мечению птицы, реализованное в рамках международного проекта в Клязьминско-Лухском заказнике, проводилось во Владимирской области впервые.

Ольга Ефремова 

Фото Ю.А. Буяновой

Теги: , ,

Обсуждение 4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение