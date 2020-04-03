Иранские орнитологи сообщили о гибели подорлика Задиры

Большой подорлик по имени Задира, за перемещениями которого так пристально следили жители Владимирской области, прекратил свой полёт… Краснокнижная птица, помеченная специальным трекером еще птенцом в Клязьминско-Лухском заказнике, погибла. Эту печальную новость подтвердили орнитологам иранские коллеги. Некоторое время назад сигналы стали передаваться только с одной точки, расположенной в южной части Ирана недалеко от города Ахваз.

Проверив точку, иранские орнитологи обнаружили погибшего подорлика под столбом ЛЭП.

— Спасибо всем коллегам, кто помог найти птицу и сохранить трекер, — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» доцент кафедры ботаники и зоологии Ивановского государственного университета, к.б.н. Владимир Мельников.

В комментариях к посту пользователи высказали свое сожаление о гибели птицы и признались, что с интересом следили за каждым его перемещением, а также верили, что Задира вернется в родные края. Подорлик провел зиму на Аравийском полуострове, постепенно смещаясь с западного побережья к восточному. Затем облетел с севера Персидский залив и начал сдвигаться на север.

Ранее «Призыв» сообщал,что мероприятие по мечению птицы, реализованное в рамках международного проекта в Клязьминско-Лухском заказнике, проводилось во Владимирской области впервые.

Ольга Ефремова

Фото Ю.А. Буяновой