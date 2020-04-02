Информацию о работающих сотрудниках мэрия ждет до полудня

Мэрия Владимира разъяснила, как руководство предприятий должно передавать информацию о работающих сотрудниках в период самоизоляции. Списки должны передаваться ежедневно до 12.00. Заполненные формы следует направлять в двух форматах: отсканированное изображение с печатью и подписью руководителя в формате pdf и копия в текстовом формате doc (docx, odt).

Необходимые разъяснения можно получить по телефону «горячей линии» 53-07-88.

Ежедневное предоставление в муниципалитеты списка лиц, получающих справки о необходимости следования к месту и от места их работы, предписано распоряжением администрации Владимирской области от 1 апреля 2020 № 241-р «О реализации указа губернатора области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».

Ранее «Призыв» сообщал, что в режиме самоизоляции перемещаться по региону можно только при наличии спецпропуска. Уже разработано три вида разрешительных документов.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»