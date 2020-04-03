Игровой телевизор: в Wink+ появились облачные игры от NVIDIA и GFN.RU

В ТВ-приставке нового поколения Wink+ появились облачные игры от NVIDIA и GFN.RU. Благодаря этому предложению телевизор становится большим экраном для захватывающих сражений в самых популярных онлайн-играх, которые требуют высокой производительности.

Сервис облачных игр превращает компактную ТВ-приставку Wink+ в полноценную альтернативу дорогостоящему игровому компьютеру. Перейти от просмотра телеканалов или фильмов к игре можно за считанные секунды, а уникальная технология трассировки лучей NVIDIA RTX создаст такую же реалистичную картинку, как в кино.

Облачные игры через Wink+ поддерживает большинство контроллеров для компьютеров и ТВ-панелей, поэтому клиентам не нужно покупать дополнительное оборудование для комфортной игры. Также сервис работает с виртуальным геймпадом, который доступен в мобильных приложениях Wink (для Android и iOS), поэтому играть можно и вовсе без контроллера.

«Мы продолжаем расширять экосистему сервисов для геймеров, которые теперь могут сражаться в любимые игры на экранах своих телевизоров. Появление облачных игр на новых устройствах — это важный тренд развития индустрии. С учетом текущей ситуации, когда люди больше времени проводят дома, ожидается рост востребованности игровых сервисов, включая облачные технологии», — отметил директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степуро.

«Облачные технологии превращают практически любой экран в универсальное устройство для получения самого разного контента. С запуском облачных игр Wink выходит за рамки видеосервиса и становится центром развлечений для всей семьи. Wink+ сегодня — это цифровой проводник в мир интерактивного телевидения, путеводитель по отличной коллекции кино и сериалов в облачной видеотеке, а теперь еще и виртуальный игровой компьютер, на котором доступны самые популярные онлайн-игры», — подчеркнул руководитель направления продуктового офиса «Видео» компании «Ростелеком» Максим Элькин.

«Наша миссия — сделать гейминг доступным и удобным максимальному числу пользователей. Не все пользователи хотят покупать и настраивать громоздкий игровой компьютер. Многие выбирают запуск игр на большом экране в гостиной. Появление облачных игр на приставке Wink+ — это один из самых простых способов получить доступ к лучшему из мира гейминга, и мы поддерживаем этот выбор наших пользователей», — прокомментировал исполнительный директор GFN.RU Павел Троицкий.

Для запуска облачных игр на Wink+ абонентам необходимо подключить действующий аккаунт GFN.RU и сразу после этого можно продолжить игру уже на ТВ-приставке.

Wink+ — это ТВ-приставка «Ростелекома» с поддержкой 4K и расширенными возможностями на базе операционной системы Android, которая работает на сети любого провайдера. Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-

кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). «Ростелеком» запустил подписку на облачный гейминговый сервис GFN.RU в октябре 2019 года. Подключить опцию можно в несколько кликов в личном кабинете абонента. GFN.RU появился в России благодаря сотрудничеству группы «Сафмар» и компании NVIDIA — мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений. Благодаря сервису GFN.RU миллионы российских геймеров получили возможность играть в самые требовательные к мощности и быстродействию современные онлайн-игры практически с любого персонального компьютера. Облачные технологии NVIDIA позволяют любому игроку ощутить все преимущества графики GeForce новейшего поколения.

GFN.RU поддерживает тех, кто в текущих условиях ограничил выход из дома и в рамках акции #останьсядома открыл бесплатный доступ к сервису без каких-либо условий. Достаточно зарегистрироваться, скачать приложение — и играть в сотни игр на игровом компьютере в облаке.