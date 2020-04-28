Играем в «настолки»! Пять отличных способов провести время на самоизоляции

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Играй - тренируй мозги
Дела переделаны, сериалы пересмотрены. Чем бы еще заняться всей семьей в самоизоляции? Есть идея! Любимые настольные игры позволяют интересно и с пользой провести время, развить навык общения, стратегическое мышление, логику и другие полезные качества. Рынок предлагает столько интересных вариантов «настолок», что глаза разбегаются. Наш эксперт — жительница Владимира Оксана Завьялова — просто обожает интеллектуальные развлечения. В докарантинные времена ее часто можно было встретить на «Мозгобойне», а с родными и близкими она регулярно устраивала дружеские турниры. Сейчас пока встречи на паузе. Но для «Призыва» и для тех, кто изолировался всей семьей, Оксана составила свой топ «настолок».
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Фаворит № 1: «Русское лото»
«Русское лото», пожалуй, мой главный фаворит. Интерес к нему у меня тоже проявился в детстве, когда мы играли в него во дворе, и сохранился до сих пор. В игре может быть от двух игроков и один ведущий. Последний перемешивает мешочек с бочонками и начинает по очереди вытаскивать бочонки, называя их номера, а игроки следят за ними, забирают бочонок себе, если он есть у них на карточке, но если цифра есть сразу у двоих игроков – на клеточку ставится специальная фишка. Победитель тот, кто быстрее всех закроет свои карточки. Есть также быстрый вариант – там надо закрыть только все числа на одной линии.
Мало кто знает, но в Германии, например, «Лото» включено в курсы для математиков. Играть в него можно сразу же, как ребенок разучил цифры, но существует также версия для малышей, где вместо цифр разные картинки. Я считаю, что это универсальная игра для всей семьи. Она очень простая, но в то же время «Лото» тренирует память, внимательность, сообразительность, логику и скорость реакции. Именно поэтому ставлю эту игру на первое место!
Стоимость: от 600 до 1000 руб.
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Фаворит № 2: «Манчкин»
Эту игру я открыла для себя не так давно, но она затянула меня с первой же партии. «Манчкин» — это настольная игра в жанре фэнтези с эльфами, гномами, волшебными артефактами и монстрами. Есть также коллекционные версии, которые добавляют новые карты. В игре у нас есть две колоды – «двери» и «сокровища». В начале вы берете из каждой по четыре карты. Все игроки начинают игру «человеком» первого уровня (всего уровней 10). Далее в свой ход вы можете выложить карты с расой персонажа и его амуницией, если такие есть. Из колоды «двери» вытягиваете одну карту и кладете на стол. За дверью может быть проклятье, бонусный уровень или монстр, с которым вам придется сражаться. Боевая система простая: ваши силы складываются из уровня, карт на руке и брони. Если все это в сумме дает вам большее число, чем сила у монстра, вы его побеждаете и получаете сокровища. Если нет – вы терпите «непотребство» (теряете броню, уровень, карты на руке и так далее). Можно попросить друзей по игре помочь, но бесплатно никто не согласится это делать. Скорее всего, у вас попросят часть сокровищ монстра. Побеждает тот игрок, который первым достигает десятого уровня.
Помимо того, что игра сама по себе очень увлекательная, она хорошо развивает воображение, навык общения и в целом поднимает настроение. «Манчкин» подойдет всем поклонникам фэнтезийных миров вне зависимости от возраста.
Стоимость: около 1000 руб.
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Фаворит № 3: «УНО»
Эту игру я купила себе после того, как сыграла в нее с друзьями в одном из антикафе нашего города. Чем-то «УНО» напоминает обычные карты, однако одна партия может длиться несколько часов. Игрокам по часовой стрелке необходимо выкладывать карты на стол, перекрыть предыдущую карту можно тем же цветом или номиналом либо поменять цвет с помощью специальной карточки. Если нужной карты нет, придется тянуть из колоды. Задача – избавиться от всех карт на руке. Есть специальные карты, которые мешают это делать: они заставляют следующего игрока пропустить ход или взять несколько дополнительных карт. Когда у вас осталась последняя карточка, надо крикнуть «УНО», иначе придется набрать лишние карты, а победа ускользнет от вас.
Эта игра очень хорошо развивает собранность, скорость реакции, сообразительность и внимательность. Однако я рекомендую играть в нее в возрасте от 12 лет. Детям помладше затянутые партии могут очень быстро наскучить.
Стоимость: около 500 руб.
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Фаворит № 4: «Дженга»
Игра «Дженга», или «Башня». Принцип очень прост: из одинаковых деревянных брусков с чередованием направления укладки строится башня. Игроки аккуратно вытаскивают по одному из них и ставят на верх. Выигрывает тот, кто последним достанет «кирпичик» и не обрушит башню. У умелых игроков башня вырастает очень большой, а партия может длиться около получаса. У менее опытных, конечно, поменьше – буквально десять минут и игроки дружно собирают разбросанные повсюду кирпичики.
Казалось бы, разве такая незатейливая игра может чему-то научить? Однако она очень хорошо развивает пространственное мышление, которое пригодится будущим инженерам, архитекторам и дизайнерам. К тому же это прекрасный вариант для семейного отдыха, ведь играть в «Дженгу» нравится и малышам, и подросткам, и взрослым. А еще не менее увлекательно собирать башню назад в коробку или строить из кирпичиков какие-то еще формы.
Стоимость: от 300 до 1000 руб.
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Фаворит № 5: «Бизнесмен»
С этой игры пошло мое увлечение. Мы с братом в детстве ее обожали. Она до сих пор хранится в доме моих родителей. «Бизнесмен» — это отечественный аналог «Монополии». Суть одна и та же: рационально используя стартовый капитал, добиться банкротства других игроков, завладев всем, что находится на игровом поле.
Я рекомендую играть в «Бизнесмена» или «Монополию» с 7 лет. По моим наблюдениям, дети иногда запросто оставляют в «банкротах» взрослых. При этом они учатся стратегическому мышлению, планированию, умению договариваться и идти на компромисс.
Правила достаточно простые, но занимают пять разворотов с двух сторон буклета мелким шрифтом. Поэтому всем игрокам перед началом партии необходимо ознакомиться с ними. Если с вами играет ребенок, ему надо бы еще показать, какая карточка за что отвечает, как ходят фишки, что делать в той или иной игровой ситуации. А еще очень важно сказать ему, что не стоит расстраиваться из-за проигрыша. Ведь каждое поражение позволяет сделать выводы о том, что было сделано не так, и избежать этих ошибок в будущем. Согласитесь, очень важный в жизни навык.
Стоимость: около 1000 руб.
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Игры сближают людей!
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что любые настольные игры развивают навык общения, дарят нам позитивные эмоции, помогают даже самым зажатым людям раскрыться, обрести уверенность в себе. И вовсе необязательно покупать сразу много игр, ведь они довольно дорогие. Достаточно купить одну хорошую «настолку», играть в нее всей семьей, чтобы с пользой скоротать время на самоизоляции. Ведь настольные игры тем и хороши, что никогда не надоедают.
Беседу вела Алена Славина
Фото Александра Марфидина
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