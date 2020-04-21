Художник украсил подъезд граффити ко Дню Победы

Владимирская управляющая компания «Жилищник центр» украсила подъезд ко Дню Победы. Стены на двух этажах заняли события Великой Отечественной войны. Автор масштабной работы — владимирский дизайнер Иван Нечаев. В режиме всеобщей изоляции картинами могут полюбоваться редкие посетители и работники компании, но, как только его снимут, доступ будет открыт для всех. Здесь есть сцены взятия Берлина, водружение флага над рейхстагом, проникновенные стихи Роберта Рождественского и памятные даты войны.

— Раскрашивал подъезд в течение 5 часов обычными баллончиками с краской. Потом дополнял детали. Цифры 1941 решил выполнить в огне, 1945 украсил георгиевской ленточкой. Это очень важная для меня работа, память в наших сердцах. Никто не забыт, ничто не забыто, — говорит Иван Нечаев.

Управляющая компания «Жилищник центр» одной из первых получила статус социального предприятия. В штате работает много пожилых людей, многим социально незащищенным категориям граждан оказывается помощь. Такой вариант украшения подъездов, по мнению ее директора Вячеслава Анникова, укрепляет дух патриотизма, объединяет молодежь и старшее поколение.

Тематическая разрисовка стен может стать новым видом косметического ремонта.

— От жителей нужна только идея. Можно сделать тематическую подборку, чтобы события развивались от этажа к этажу. При этом совершенно не надо готовить стены: шпаклевать, выравнивать. За краской не видно будет недостатков, а прослужат картины многие годы, — уверен Иван Нечаев.

Во Владимире были примеры, когда жители самостоятельно раскрашивали входную дверь подъездов и стены внутри.

Профессиональные граффити уже несколько лет украшают трансформаторные подстанции. Заказ делают сами сетевики. Короткие видео с картинами можно посмотреть здесь и здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»