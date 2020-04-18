Храмы впервые дезинфицируют перед пасхальными богослужениями

Храмы Владимирской области дезинфицируют накануне Пасхи. Работы проводят сотрудники МЧС. Они затронут 115 культовых зданий и сооружений. В чрезвычайном ведомстве отмечают, что такая подготовка к богослужениям проходит впервые. Одновременно спасатели проверяют все объекты, задействованные в праздновании Святой Пасхи. С ответственными лицами проводятся инструктажи о мерах пожарной безопасности.

Непосредственное дежурство сотрудники МЧС будут осуществлять в 42 храмах.

Между тем в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой прихожанам рекомендовано не посещать храмы в праздник Пасхи. Светлое Христово Воскресение лучше отпраздновать дома в кругу семьи. Ранее «Призыв» сообщал, как можно освящать куличи в домашних условиях.

Ольга Ефремова

Фото: gdb.rferl.org