Храмы начали закрываться, но не из-за коронавируса

В Русской православной церкви продолжается разделение. Одни храмы закрываются, другие – нет. Причиной тому разное отношение священнослужителей к COVID-19. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон выступил с напутственной проповедью в Антипасху. Владыка провел параллель между сегодняшней ситуацией с пандемией и евангелистской историей об апостоле Фоме, в народе прослывшем «неверующим». Сейчас в Интернете все обсуждают массовое заболевание священнослужителей коронавирусной инфекцией. На карантин закрыты главные святыни России: Киево-Печерская и Троице-Сергиева лавры, Дивеевский и Данилов монастыри. С одной стороны, это правильно, а с другой – по-христиански ли это?

— То есть, оказывается, очаги нашей святыни, тысячелетние святыни – всё закрывается. Почему? Вся братия болеет. По сто человек братии, наместники, в Москве многие священники. Конечно, приходится задумываться: а что же это за явление? И почему же магазины работают, а там не заражаются, в метро ездят, как селёдки в бочке, – не заражаются. А вот почему в храмах, в монастырях знаменитых наших? – вопрошает митрополит Тихон. — С одной стороны, мы можем думать, что может быть какая-то провокация, а с другой стороны, мы всё-таки нашу веру должны осмыслить правильно. Ведь Господь Фоме говорит: «Приди и виждь, прикоснись». Так и у нас, наверное, вот этого опыта не хватает – христианской жизни. Христианская жизнь должна дать нам почувствовать язвы Христовы. Мы же христианами себя называем, а христианская жизнь – это страдание, скорби, лишения. Господь сказал: «Кто хочет за мной идти – гонимы будут, ненавидимы будут всеми». А мы хотим комфортной и процветающей жизни, как и все люди, не знающие Христа. Поэтому ищут и стремятся, чтобы у меня всё было благополучно, всё было хорошо. Чтобы дети не болели, муж не пил – и на этом всё наше христианство заканчивается.

У храмов нет денег, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Владыка признался, что сам лично просил «начальство» не закрывать церкви и монастыри от прихожан. Но люди сейчас все напуганы, и храмы посещает лишь малая часть от былого потока верующих. Тем временем над РПЦ нависла другая угроза – потеря материальной поддержки. Поэтому храмы, скорее всего, начнут закрываться. Но не из-за коронавируса, а из-за невозможности платить за коммуналку.

— Сейчас вторая угроза приходит. Какая? Нет денег ни за свет заплатить, ни за тепло. В храмах доходов никаких нет, люди не ходят. И встанет вопрос о закрытии монастырей и храмов. Потому что платить нечем. И как мы будем дальше? И это только начало проверки, — предупреждает владыка. — И Господь это допускает. Почему? Надо проверить – мелкое сито для вхождения в Царство Небесное, очень мелкое – не все туда попадают. Потому что многие отягчены этой материальной жизнью, многие прикипели к материальной жизни и живут, как и всё общество, как люди, не знающие Бога.

В конце проповеди митрополит призвал прихожан не находиться в зависимости от комфорта и нести свой крест, как заповедовал Господь. А для этого начать избавляться от малодушия, отчаяния и трусости.

Ранее «Призыв» сообщал, как в этом году освятили куличи и встретили Пасху в храме села Борисовское.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»