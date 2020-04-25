Хламанда — забытая речка из глубины веков

Многие нынешние безымянные ручьи и небольшие речушки когда-то имели свои имена. За давностью лет они позабылись и обозначены лишь в старых грамотах и на старинных картах. Эти речки, родом из средневековья, текут себе до сих пор и в нынешнем XXI веке, только распознать, где именно какая находится, весьма непросто. И тем интересней оказалась возможность идентифицировать одну из речек, известную исключительно по источникам минувших столетий. Ее название звучит весьма непривычно и почти даже экзотически — Хламанда!

Речка из княжеского завещания

Впервые река Хламанда упоминается в завещании князя Ивана Васильевича Ромодановского, составленном в начале 1520-х гг., во время правления великого князя Московского Василия III Ивановича. Перечисляя свои многочисленные владения, князь Ромодановский называет и реку Хламанду в окрестностях нынешнего села Новое Татарово: «…да Ошитковским врагом (оврагом) в реку Хламанду, да из Хламанды в реку во Мстеру (Мстерку)».

Происхождение этого названия — Хламанда, которое, несомненно, уходит корнями в глубь веков, непонятно. Ничего близкого по смыслу, например, в словаре Даля, нет. В старину реки, даже небольшие, часто являлись природными рубежами, которые упоминались в межевых и иных грамотах в качестве доступного и понятного всем местным жителям ориентира. В этом качестве Хламанда и упоминается в грамоте князя И.В. Ромодановского, и использовалась гораздо позже — вплоть до поры императрицы Екатерины II.

Где искать Хламанду?

На карте, составленной при проведении так называемого генерального межевания во Владимирской губернии в 1780-е годы, речка Хламанда обозначена, поэтому уточнить ее местоположение не составляет особого труда. А в составленных тогда же «Кратких экономических примечаниях» по Вязниковскому уезду про село Новое Татарово сказано: «…Татарово — реки Мстеры на правой, а речки Хламанды верховья на левой сторонах церковь деревянная во имя Рождества Пресвятой Богородицы».

Издалека ладно течет река Хламанда

Итак, исток Хламанды находится на территории нынешнего Ковровского района поблизости от его границы с Вязниковским, примерно в километре к югу от исчезнувшей в 1960-е годы деревни Метлино, в «мокром» месте посреди дола между двумя лесными массивами. Оттуда исток сначала немного забирает на юг, а потом маленькая речка примерно 4 км в окружении лесов течет на восток и на северо-восток, пока не выходит на поля в окрестностях села Новое Татарово. Прежде на ее правом берегу, как раз в том месте, где Хламанда выбирается из леса на поле, находилась небольшая деревня Напалиха Вязниковского уезда (в 1900-е годы там значились 13 крестьянских дворов, где проживали 65 человек), которая до сих пор обозначается на некоторых топографических картах, но уже как «нежилая». На самом деле ее уже нет.

За Напалихой Хламанда вплотную подходит к селу Новое Татарово (или Троицкое Татарово, так как оно два столетия являлось вотчиной Троице-Сергиевой лавры) с юго-западной стороны, после чего поворачивает на юго-восток. Русло речки лежит справа от нынешнего асфальтированного шоссе Ковров – Пантелеево – Сельцо – Новое Татарово – Мстера. Судя по речной долине, когда-то Хламанда, ныне напоминающая ручей, была гораздо шире и полноводней.

Когда-то здесь шумел дубовый лес…

Речка течет в долине, поросшей осинами и кустарником, на склонах которой и на холмах растут березы и реликтовые дубы. Несколько столетий назад там шумели ветвями целые дубравы. Теперь же дубы, среди которых попадаются экземпляры в 100 и даже в 200 лет, на берегах Хламанды можно пересчитать по пальцам. На левом берегу находится небольшое плато с наибольшей высотой в 121 метр над уровнем моря, которое, возможно, в старину являлось укрепленным городищем. Сейчас оно поросло березками, соснами и отдельными дубами.

Примерно в километре от Нового Татарова (оттуда визуально просматривается колокольня сельской Рождественско-Богородицкой церкви) Хламанда пересекает шоссе на Мстеру, в насыпи которого устроен небольшой мостик с двумя водопропускными трубами.

Вырвавшись из тесного водостока под дорогой, немного петляя, Хламанда все круче забирает к югу в узкой долине среди перелесков. В это время она течет параллельно реке Мстерке. А потом, словно устав состязаться в беге к югу со своей старшей сестрой, Хламанда делает резкий поворот на восток и вливается во Мстерку. Вся протяженность речки Хламанды не более 7 километров. Назло не замечающим ее современным картографам и чиновникам, она течет уже, как минимум, полтысячелетия. Без таких маленьких речек не прибавляла бы в полноте и ширине Клязьма, не разливалась бы привольно на своих плесах Ока, не была бы тем, чем она для нас есть, великая Волга.

Наверное, следует вернуть Хламанду на карты и внести эту речку в реестр, потому что она существует не только в ветхих средневековых архивных грамотах и течет не только на старых картах, но и в сегодняшней реальности по ковровским и вязниковским лесам и полям.

Николай Фролов

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