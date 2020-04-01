Гусевчане эвакуировали «золотой» эшелон из Минска в Москву

Пятеро наших земляков во время Великой Отечественной войны выполнили довольно редкую боевую задачу — эвакуировали ценности Минского госбанка в июле 1941 года. Значительный объем наличных денег и золота были вывезены в Москву. «Золотой» эшелон сопровождали военнослужащие 76-го Белорусского железнодорожного полка. Караулу пришлось вывозить ценности под огнем врага и непрерывными бомбежками немецкой авиации, рискуя попасть в окружение, в обстановке массового исхода беженцев и многочисленных повреждений путей сообщения.

Великолепная пятёрка

«Великолепную пятёрку» составляли уроженцы нынешнего Гусь-Хрустального района. Это рядовые Александр Брагин из деревни Степаново, Михаил Жданов из деревни Поповичи (ныне в составе посёлка Анопино) и Виктор Солнцев из деревни Дмитриево, ефрейторы стрелок Алексей Куликов и пулеметчик Александр Митрофанов из деревни Лесниково. Караул 76-го полка, успешно преодолев все преграды и опасности, доставил доверенные ему ценности в Госбанк СССР в Москву без потерь. В столице особый груз был сдан по описи и принят сотрудниками Госбанка.

Дальнейшие судьбы личного состава «золотого» караула до конца не известны. К примеру, Александр Брагин прошел всю войну, воевал в качестве командира отделения в составе 25-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии войск НКВД, участвовал в обороне Кавказа, в том числе Крестовского перевала на военно-грузинской дороге, а в 1944-1945 гг. находился в Литве, где воевал против «лесных братьев», лично задержав шестерых вооруженных пособников гитлеровцев. Младший сержант Брагин был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Вернулся домой с войны и Михаил Жданов, он был жив еще в 1985 году, когда его наградили орденом Отечественной войны 2-й степени. Боевой путь ефрейторов Куликова, Митрофанова и рядового Солнцева пока не установлен. Но в первые, самые тяжелые и трагические недели войны летом 41-го, они образцово выполнили свой воинский долг, сохранив ценности для воюющей страны. И в их заслугах — не только доставка «золотого» груза.

От Полоцка до Смоленска

Подразделения 76-го Белорусского железнодорожного полка внутренней охраны НКВД СССР к июню 41-го дислоцировались в Орше, Витебске, Полоцке, Минске и Смоленске. Там они охраняли особо значимые объекты, в том числе стратегически важные мосты и ценности госбанка (включая кладовую Белорусского республиканского банка в Минске и кладовую Государственного банка СССР в Смоленске), а также мощную правительственную радиостанцию в Минске. В состав его входили не только стрелковые части, вооруженные, в том числе и пулеметами, но также зенитные батареи, мотоброневагоны и даже специальный бронепоезд.

Часть полка принимала участие в войне с Финляндией 1939-1940 гг., получив ценный боевой опыт.

После переформирования по штатам военного времени, к 26 июня 1941 года численность полка, развернутого в составе трех батальонов, составила около 2800 человек. Тогда же под охрану полка перешли и особо важные мосты на автодорогах в тылу Западного фронта, в том числе по автостраде Москва — Минск и по старому Можайскому шоссе. Полк обеспечил бесперебойное движение воинских частей к линии фронта. Кроме того, в начале войны части полка охраняли в Минске здания Дома Советов, ЦК Компартии Белоруссии и центрального телеграфа.

Несмотря на то, что подразделения 76-го Белорусского железнодорожного полка несли службу не на переднем крае, повоевать им пришлось более чем достаточно. Достаточно сказать, что только 4-я и 5-я роты полка, охранявшие железнодорожный и шоссейный мосты в районе Полоцка с 24 июня по 2 июля 1941 года (то есть всего за 9 дней), непрерывно отражая налеты вражеской авиации, стремившейся уничтожить эти важные переправы, сбили 19 немецких самолетов, в том числе бомбардировщиков Ю-88! Такому счету позавидовал бы тогда целый авиаполк. А 26 и 27 июля гарнизон из состава 76-го полка, охранявший железнодорожного мост через реку Березина у железнодорожной станции Борисов, сбил еще 3 немецких бомбардировщика. Еще один немецкий самолет сбила охрана шоссейного моста в городке Улла Витебского района.

Борьба с врагом

26 июня на железнодорожном перегоне Минск-Смолевичи у станции Красное Знамя полковой бронепоезд под командованием старшего лейтенанта Виталия Кононенко попал в окружение. Но даже в этих условиях он сбил немецкий самолет и вступил в бой с наступавшими частями вермахта, уничтожив 11 танков, 1 бензозаправщик и 3 пулеметных точки, а также множество гитлеровцев (известно, что только офицеров у них убито было трое: обер-лейтенант Фалк, лейтенант Ленгандт, лейтенант Майер и ранен командир полка). Из-за того, что бронепоезду был придан не положенный по штату бронированный, а лишь обычный паровоз, поврежденный при бомбежке, после 14 часового ожесточенного боя экипаж покинул подбитый бронепоезд и, используя приданный бронеавтомобиль, прорвался к своим.

К октябрю 41-го личный состав полка уничтожил еще 14 немецких самолетов, а также, восстановив под огнем врага поврежденные железнодорожные пути у станции Александрино на линии Вязьма — Ржев в Смоленской области, вывез из под обстрела в тыл эшелон с ранеными бойцами и командирами Красной Армии.

К январю 1942 года военнослужащие 76-го Белорусского железнодорожного полка задержали 7 агентов немецкой разведки, а также 12 мародеров и провокаторов.

С января по май 42-го комсомольцами полка было задержано еще 5 шпионов «Абвера». А с осени 1941-го полк принимал активное участие в битве за Москву, внеся свой вклад в разгром врага на подступах к столице.

Сергей Бронский

Фото вверху: infotekst.ru