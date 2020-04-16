Губернская управа крышевала кустарный музей и общество естествознания

По «Положению о губернских и уездных земских учреждениях» в 1866 году была образована Владимирская губернская земская управа. По реформе 1864 года подобные органы местного самоуправления учреждались для руководства хозяйственными делами губернии, в первую очередь строительства и управления местными дорогами, школами, больницами, благотворительными учреждениями и т. п. С 1867-го до 1909 года губернская управа располагалась в бывшем доме губернатора (ул. Большая Московская, 24). В 1909 году она построила для себя двухэтажное здание с балконом над входом на улице Никитской. Здесь же разместились Владимирское общество любителей естествознания и Кустарный музей. А в доме во дворе управы находились земская типография и статистическое бюро.

2 июня (21 мая) 1866 г. во Владимире было созвано первое экстренное губернское земское собрание. Считается, что именно с него и «началась история народовластия на Владимирской земле». В первое губернское собрание было избрано 70 гласных — 48 дворян и чиновников, 11 купцов и почетных граждан, 1 священник и 5 крестьян. На собрании присутствовал вновь назначенный губернатор Владимир Струков. Председателем губернского собрания стал губернский предводитель дворянства Михаил Огарев. На собрании был избран исполнительный орган – губернская земская управа из 5 человек.

15 февраля 1903 года при губернской земской управе начало функционировать владимирское Общество любителей естествознания, которое просуществовало до 1924 года. Оно стремилось изучать природные ресурсы Владимирской губернии для нужд хозяйства, собирать коллекции растений, геологические, археологические, этнографические материалы. Общественно-активные интеллектуалы вели исследования и публиковали результаты в «Трудах» Общества. Всего вышло четыре тома, каждый — из трех отдельных выпусков. Среди публикаций многие не потеряли научного интереса до сих пор. Например, «Питьевые воды Владимирской губернии» Н. Дубенского, «Карстовые явления Владимирской губернии» Е. Герасимова, «Гербарий растений, обитающих на территории Владимирской губернии» А. Кузнецова и другие.

20 сентября 1913 года в здании на Никитской был открыт для публики Кустарный музей при губернской управе.

Чего здесь только не было: резные игрушки, плетеные корзины и мебель, решета, рогожи, лапти и деревянные галоши, лыжи, бондарные изделия и катушки, ножи, ножницы, замки, решетки, крючки, топоры, подковы, наковальни, иконы из Палеха, Холуя и Мстеры, вышитые рубашки, простыни, полотенца, скатерти, салфетки, кружева, бумажные, льняные и шелковые ткани, чулки бумажные и шерстяные, белые щипаные меха, крашеные заячьи шкурки и шубы, валяные сапоги, кожаная обувь и ремни, глиняная посуда и трубы, кузнечные мехи, сундуки, колеса и экипажи, плуги, бороны и многое другое.

При кустарном музее имелись учебно-показательные мастерские и небольшая библиотека по промыслам и экономическим вопросам кустарного производства. А в 1913 году губернская управа вывозила экспонаты на Всероссийскую выставку и выставку в Берлине.

Земства, и соответственно, управы, были упразднены в 1918 году декретом советского правительства. После революции и до 1988-го здание на Никитской занимал Владимирский областной комитет КПСС. Коллекция Общества любителей естествознания была передана в ведение вновь учрежденного Владимирского государственного музея. А кустарный музей переехал в одно из помещений Торговых рядов, где потихоньку и сгинул в безвестности.

Здание губернской земской управы на Никитской — памятник гражданской архитектуры. Восточным фасадом здание выходит на ул. Никитскую, северным — на ул. Дзержинского. Выполнено оно в неоклассическом стиле. Оба этажа, разделенные карнизом, отделаны рустовкой. Второй этаж заметно отличается архитектурой от нижнего благодаря значительно большим окнам, которые украшены рядом строгих прямоугольных пилястр. Также гармонично вписывается в облик дома лепной карниз второго этажа.

Вскоре после постройки нового здания во дворе управы было возведено еще одно сооружение (ул. Никитская, 3). Это трехэтажное с полуподвалом здание первоначально было, видимо, меньших размеров и двухэтажным. Позднее была возведена пристройка к нему с южной стороны и надстроен третий этаж.

В настоящее время в здании губернской управы размещается городская поликлиника № 2, больше известная как студенческая.

Татьяна Лысова

Фото «Призыва» и lubovbezusl.ru