Губернатор велел всех гостей на майские праздники отправлять на карантин

Все гости из других регионов, решившие на майские праздники приехать во Владимирскую область, должны будут самоизолироваться на 14 дней. Проследить за этим властям на местах велел губернатор. Владимир Сипягин объявил об этом накануне на совещании оперативного штаба. Каким именно образом в районах должны отслеживать всех дачников и гостей, он не уточнил.

— Повышенное внимание ко всем тем, кто имеет возможность приехать во Владимирскую область из других регионов. Им предписана самоизоляция на 14 дней, — заявил губернатор. — Уважаемые коллеги, вы вчера смотрели трансляцию совещания, вы слышали цифры. В 40% случаев болезнь протекает бессимптомно. Носитель инфекции может даже не догадываться о том, что он опасен для окружающих! Поэтому традиционные майские пикники, поездки по гостям должны быть, конечно же, пресечены. От того, как мы сработаем в эти дни, зависит то, как скоро мы вернемся к привычной жизни.

Приезжие должны самоизолироваться на 14 дней.

Ранее подобные меры уже были прописаны. Граждане, приехавшие во Владимирскую область из других регионов страны, обязаны сообщить об этом по номеру телефона «горячей линии» департамента здравоохранения: 8 (800) 707-42-52. Они должны обеспечить самоизоляцию по месту пребывания или жительства на 14 дней с даты приезда. Соответствующие изменения и дополнения в начале апреля были внесены в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».

Будут ли закрыты на майские праздники Владимир и Суздаль, как ходили многочисленные слухи, пока неизвестно. Впрочем, пример карантинных Петушков показывает, что остановить приезжающих из других регионов, особенно если у них есть дача или дом в районах, сложно. При населении в 61 000 человек в дачный сезон Петушинский район «прирастает» гостями из Москвы и Подмосковья. По примерным подсчетам, население увеличивается до 250 000 человек. Уже в середине апреля до 40 000 жителей столицы прибыли туда в деревни и дачные поселки. Не останавливают гостей ни малочисленные КПП, ни бетонные блоки. Под Покровом препятствие на дороге просто сдвинули. Правда, на его месте быстро появились глубокие траншеи.

Ранее «Призыв» сообщал, что количество инфицированных COVID-19 в регионе превысило 600 человек.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»