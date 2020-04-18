Губернатор признал, что нужных сейчас врачей катастрофически не хватает

Вместо акушерского корпуса в Коврове в областном центре построят инфекционный. Владимир Сипягин попросил разрешения у Владимира Путина передать запланированные федеральные деньги на строительство нового медучреждения при областной детской клинической больнице. Проектно-сметная документация уже одобрена Минздравом и Минфином, а суммы расходов двух учреждений сопоставимы. Учитывая ситуацию с коронавирусом, президент дал добро. Теперь рядом с областной детской больницей начнется строительство инфекционного корпуса.

Общение с главой государства у губернатора проходило в рамках онлайн-совещания, где каждый регион отчитывался о проделанной работе в период пандемии. В своём выступлении Владимир Сипягин уделили большое внимание проблемам, с которыми пришлось столкнуться в борьбе с COVID-19. И эта информация отличается от той, которую обычно предоставляют СМИ.

Инфекционистов — 28%, реаниматологов — 53%, пульмонологов — 24% от необходимого количества.

Во-первых, власти открыто признали, что нужных сейчас специалистов в регионе катастрофически не хватает. Тех же инфекционистов всего 28% от нормы, реаниматологов — 53%, пульмонологов — всего 24% от необходимого количества. Скоро на подмогу им должны прийти 372 медика иного профиля после краткосрочного переобучения. Во-вторых, врачи не имеют практических навыков по работе с аппаратами ИВЛ, к которым подключают пациентов в тяжелом состоянии. А 36 часов теории, по словам Сипягина, недостаточно. И в-третьих, признался губернатор, наши больницы не имеют достаточных средств индивидуальной защиты для персонала и необходимого медоборудования.

— За последний месяц на выпуск СИЗов было перепрофилировано более 80 предприятий региона. Существует сложность закупки сертифицированных противочумных костюмов, респираторов, очков, имеющих лицензионное удостоверение для учреждений здравоохранения, – подчеркнул Сипягин. — Также сейчас важно проводить ПЦР-диагностику. Мы увеличили число лабораторий с трёх до шести. Нарастили число исследований со 150 до 600. Уверен, что выйдем на максимальную мощность в 1300 в сутки. Но сейчас уже возникли трудности. На рынке нет лабораторного пластика, ограничено предложение по боксам-носилкам, по реанимационным консолям. Нам нужно 500 кислородных клапанов. Мы совершаем закупку. Ждем поставку из КНР. Но есть проблемы с поставкой оттуда. С самолетом возникли проблемы у поставщика. А мы запускаем как раз сейчас очередные госпитали.

А ещё хромает лекарственное обеспечение. Например, гидроксихлорин, которым уже начали лечить коронавирусных больных, во Владимирской области смогут получить лишь 50 человек. А у нас диагноз подтвержден уже у 183 пациентов. На эти жалобы Владимир Путин лаконично возразил, что главам региона нужно работать активнее.

— Объективные трудности, конечно, существуют, но вы затем там и сидите, и работаете, чтобы преодолевать все трудности: и объективного, и субъективного характера, — напомнил президент. — Сегодня только разговаривал с председателем правительства, деньги, которые выделены для регионов, не разбираются в нужном объеме. Не все их вовремя осваивают. Активнее просто нужно действовать, активнее и быстрее, несмотря ни на какие трудности.

На борьбу с коронавирусной инфекцией региону потребуется 2,1 миллиарда рублей, заявил Владимир Сипягин. 1,5 миллиарда в наличии уже имеется. Из них 301 миллион – это областные деньги, остальные федеральные. Руководство области уже направило заявку на «добавку» в 700 миллионов рублей из госбюджета.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцы, оказавшиеся взаперти в Таиланде, просят губернатора о помощи.

Татьяна Данилова

Фото пресс-службы администрации Владимирской области