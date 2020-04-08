Готовые документы в МФЦ выдадут за два дня

С сегодняшнего дня многофункциональные центры во Владимирской области начнут выдачу сделанных заранее документов. Работать в полном режиме они не могут из-за возможных очередей. Поэтому в течение двух дней, с 8 по 10 апреля, прием будет вестись в ограниченном режиме. Информацию о конкретной дате и времени выдачи документов заявители получат по телефону в индивидуальном порядке.

Приём в офисах МФЦ был приостановлен до 30 апреля.

Такое решение было принято руководством области в целях минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. При этом главой региона был подписан указ «О предоставлении мер социальной поддержки без истребования дополнительных документов». В соответствии с ним до 1 октября текущего года автоматически продлеваются следующие ранее назначенные гражданам пособия и выплаты без необходимости дополнительной подачи заявления и документов:

— ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка;

— ежемесячное детское пособие;

— ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трёх лет;

— ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным семьям;

— субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг;

— компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг.

Жителям региона напоминают, что для оформления многих госуслуг доступны онлайн-сервисы: gosuslugi.ru, rosreestr.ru, nalog.ru, pfrf.ru, socialnaya-podderzhka.ru, vladzan.ru.

Ранее «Призыв» сообщал, что Управление ГИБДД по Владимирской области продолжает регистрировать автомобили и выдавать водительские права. Однако прием граждан сократили, оставив лишь единственный способ записи – через портал госуслуг.

Ольга Ефремова

Фото: 33.mfc.ru