Гостевые дома Суздаля проверили накануне майских праздников

Перед длительными майскими праздниками в Суздале проверяют гостевые дома и квартиры, где могут останавливаться приезжие из других регионов. Рейды проводятся в рамках указа губернатора, запрещающего еще с 28 марта допускать заселение гостей. Сотрудники городской администрации проводят ежедневный мониторинг сайтов, где обычно бронируют жилье. После этого проходят рейды.

— В ходе рейдов мы проверяем, как исполняется указ губернатора. Но эти проверки — в первую очередь профилактические мероприятия. С владельцами гостиниц, гостевых домов, квартир ведется разъяснительная работа. Они предупреждаются о необходимости снять бронирование, а также об ответственности за неисполнение указа, — объяснил глава администрации Суздаля Сергей Сахаров.

Запрет на заселение гостей действует еще с 28 марта.

Ранее «Призыв» сообщал, что все гости из других регионов, решившие на майские праздники приехать во Владимирскую область, должны будут самоизолироваться на 14 дней. Проследить за этим властям на местах велел губернатор. Владимир Сипягин объявил об этом накануне на совещании оперативного штаба. Каким именно образом в районах должны отслеживать всех дачников и гостей, он не уточнил.

Елена Пляскина

Фото группы Суздаль.ру