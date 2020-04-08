Гостей из других регионов посадят на домашний карантин

Граждане, приехавшие во Владимирскую область из других регионов страны, теперь должны в обязательном порядке сообщать об этом по номеру телефона «горячей линии» департамента здравоохранения: 8 (800) 707-42-52. Кроме того, придется обеспечить самоизоляцию по месту пребывания или жительства на 14 дней с даты приезда. Соответствующие изменения и дополнения внесены в указ губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Исключение сделано для граждан, прибывших в служебную командировку. Прежде такое требование касалось граждан, прилетевших из-за границы, и людей, совместно с ними проживающих.

«Горячая линия» департамента здравоохранения по лечению и профилактике коронавируса COVID-19 — 8 (800) 707-42-52.

Ранее «Призыв» сообщал, что более трех сотен организаций получили разрешение на работу. Список предприятий, на которые не распространяется комплекс ограничительных мер, утвердил накануне региональный оперативный штаб.

Ольга Ефремова

Фото: мвд.рф