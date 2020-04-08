Гостей из других регионов посадят на домашний карантин

Граждане, приехавшие во Владимирскую область из других регионов страны, теперь должны в обязательном порядке сообщать об этом по номеру телефона «горячей линии» департамента здравоохранения: 8 (800) 707-42-52. Кроме того, придется обеспечить самоизоляцию по месту пребывания или жительства на 14 дней с даты приезда. Соответствующие изменения и дополнения внесены в указ губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Исключение сделано для граждан, прибывших в служебную командировку. Прежде такое требование касалось граждан, прилетевших из-за границы, и людей, совместно с ними проживающих.
«Горячая линия» департамента здравоохранения по лечению и профилактике коронавируса COVID-19 — 8 (800) 707-42-52.
Ранее «Призыв» сообщал, что более трех сотен организаций получили разрешение на работу. Список предприятий, на которые не распространяется комплекс ограничительных мер, утвердил накануне региональный оперативный штаб.
Ольга Ефремова
Фото: мвд.рф
Обсуждение 4
Думаете найдутся такие сознательные?
Вот и я сомневаюсь.
например, чел приехал из нижегородской области к престарелой матери, проведал, а обратно сможет уехать только через 14 дней? маразм какой то…. при этом открывают предприятия разные, которые общаются с разными регионами…. где логика??? думаю, мало кто захочет добровольно признаться, что он приехал во Владимирскую область из другого региона из страха быть «закрытым» на 14 дней просто так….
Хорошо, у меня тетя билет из Питера сдала. Решила поездку в гости перенести на осень. А то бы попала