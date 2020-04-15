Госпиталь для пациентов с COVID-19 открылся во Владимире

Во Владимире открылся инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Специализированное отделение развернулось в городской больнице № 6. Госпиталь рассчитан на 154 койки, 72 из них оснащены кислородом, 33 – аппаратами искусственной вентиляции легких.

Теперь в регионе 455 койко-мест для пациентов с COVID-19.

На переоборудование городской больницы № 6 было направлено 28,3 млн рублей. Инфекционный госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием и имеет достаточный запас лекарственных средств и антисептиков для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с коронавирусом, уточняет облздрав.

Всего во Владимирской области запланировано перепрофилирование 12 медицинских отделений для оказания специализированной медицинской помощи пациентам с COVID-19. Уже открыты инфекционные госпитали в Карабаново и Гусь-Хрустальном, завершено перепрофилирование и оснащение инфекционного корпуса Муромской городской больницы № 3. 16 апреля планируется открыть инфекционный корпус Центральной городской больницы в Коврове. Также будут развернуты инфекционные госпитали на базе Ковровской многопрофильной городской больницы № 1 и хирургического корпуса областной клинической больницы.

Эпидемическая ситуация в регионе осложняется. Ранее «Призыв» сообщал, что всего за один день количество пациентов с COVID-19 во Владимирской области увеличилось почти на 50%. В регионе зафиксированы 45 новых случаев заражения коронавирусом.

Ольга Ефремова

Фото департамента здравоохранения Владимирской области