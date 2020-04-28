Городские власти не готовы завершить отопительный сезон

Завершать сейчас отопительный сезон власти Владимира считают преждевременным. Об этом накануне заявил сити-менеджер Андрей Шохин. Как сообщает пресс-служба мэрии, он подчеркнул, что «жителям должно быть тепло и комфортно». Отопительный сезон завершается, когда в течение пяти суток среднесуточная температура не опускается ниже + 8 градусов. Пока же ночью холодно. И судя по прогнозам синоптиков, конец апреля -начало мая преподнесут еще немало неприятных сюрпризов. Холод будет чередоваться с жаркими днями.

При этом часть жителей Владимира уже жалуются на жару в квартирах.

Особенно недовольны те, кому пришлось самоизолироваться. Плюс счета за отопление, которые придется оплачивать в мае, тоже никто не отменял. Мэрия напоминает, что собственники вправе принять решение о снижении температурного режима внутри своих квартир и обратиться в свою управляющую компанию. Технические возможности для этого есть почти во всех домах.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за коронавируса во Владимире перенесли запуск фонтанов. Мэрия не получила согласование Роспотребнадзора.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»