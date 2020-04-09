Глава Мурома объяснил вспышку коронависуса в округе

Глава Мурома объяснил большое количество случаев коронавируса в округе массовым тестированием. По словам Евгения Рычкова, анализы на COVID-19 были взяты у всех, кто контактировал с первым заболевшим. Все они были изолированы. Об этом сообщается на официальном сайте главы округа. Важно, что у большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме и даже бессимптомно. У многих клиническая картина ярко не выражена.
— Если бы не тестирование, то они могли бы и не знать о наличии вируса.Сегодня масштабный охват и тестирование всех, кто попадает в группу риска, может, и портит статистику заболеваемости, но, однозначно, лучше для охраны здоровья жителей города, — отмечает Евгений Рычков.
На данный момент Муром — лидер по числу заболевших коронавирусом в регионе.
Только сегодня стало известно о десяти новых случаях COVID-19. А в общей сложности в округе 11 пациентов с опасной инфекцией. Анализы первого заразившегося стали известны еще 7 апреля.
— Заболевший мужчина приехал в Муром две недели назад в командировку на одно из промышленных предприятий нашего города из Башкирии через Москву и проводил обучение специалистов предприятия на загородной турбазе. На данный момент заболевший находится в инфекционном госпитале, организованном нами на базе городской больницы №3, — сообщал Евгений Рычков на своей сайте.
В Муроме коронавирус диагностирован у 11 человек
Полина Тарбеева
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