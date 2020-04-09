Глава Мурома объяснил вспышку коронависуса в округе

Глава Мурома объяснил большое количество случаев коронавируса в округе массовым тестированием. По словам Евгения Рычкова, анализы на COVID-19 были взяты у всех, кто контактировал с первым заболевшим. Все они были изолированы. Об этом сообщается на официальном сайте главы округа. Важно, что у большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме и даже бессимптомно. У многих клиническая картина ярко не выражена.

— Если бы не тестирование, то они могли бы и не знать о наличии вируса.Сегодня масштабный охват и тестирование всех, кто попадает в группу риска, может, и портит статистику заболеваемости, но, однозначно, лучше для охраны здоровья жителей города, — отмечает Евгений Рычков.

На данный момент Муром — лидер по числу заболевших коронавирусом в регионе.

Только сегодня стало известно о десяти новых случаях COVID-19. А в общей сложности в округе 11 пациентов с опасной инфекцией. Анализы первого заразившегося стали известны еще 7 апреля.

— Заболевший мужчина приехал в Муром две недели назад в командировку на одно из промышленных предприятий нашего города из Башкирии через Москву и проводил обучение специалистов предприятия на загородной турбазе. На данный момент заболевший находится в инфекционном госпитале, организованном нами на базе городской больницы №3, — сообщал Евгений Рычков на своей сайте.

В Муроме коронавирус диагностирован у 11 человек

Сегодня коронавирус был диагностирован у 24 жителей Владимирской области. И это своеобразный антирекорд для региона. Другой вопрос — стоит ли пугаться такой статистики. Известно, что в области наращиваются возможности по тестированию. А значит, случаи заражения будут выявляться чаще. Уже известно, что анализ на COVID-19 берут у всех пациентов с ОРВИ. А в ближайшее время исследования на коронавирус сможет пройти любой желающий на платной основе. Об этом «Призыв» писал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: rbc.ru