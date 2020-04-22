Глава Александровского района покинул свой пост

Глава администрации Александровского района ушел в отставку. Накануне у Александра Дудорова был последний рабочий день. Заявление об уходе чиновник написал 20 апреля, сообщает газета «Новый город Александров». Известно, что Дудоров уволился по собственному желанию и уходит на повышение в другой регион. Куда именно, пока не уточняется. Исполнять обязанности главы районной администрации будет Анна Кузнецова, заместитель по социальной политике, культуре и спорту.

Команда Дудорова пока продолжит работу на своих местах.

Александр Дудоров возглавил администрацию Александровского района год назад, сменив на этом посту Игоря Першина. Его отставки жители Александровского района требовали неоднократно. Претензии к главе были связаны с мусорным вопросом.

Ранее «Призыв» сообщал об уходе Анатолия Уколова с должности заместителя директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото: александровскийрайон.рф