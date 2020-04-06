ГИБДД принимает только через госуслуги

Управление ГИБДД по Владимирской области продолжает регистрировать автомобили и выдавать водительские права. Прием граждан сократили, оставив лишь единственный способ записи – через портал госуслуг. Подать заявление и оплатить госпошлину – все это возможно сделать через интернет. А вот заявления на выдачу разрешений и свидетельств о переоборудовании транспортных средств предлагают высылать на почту. Двери главного входа управления, а также здания РЭО закрыты. Запускают строго по времени и по одному.

— В субботу я был в зале РЭО, там было пять человек. Сегодня еще меньше. Пускают по одному. Закончили и следующему открывают. Без регистрации сейчас ездить нельзя. Временных номеров нет. Так что по-любому должны работать, — рассказывает автолюбитель Дмитрий.

ГИБДД ведет очный прием только по записи через госуслуги.

На площадке перед ГИБДД пустынно. Никаких очередей для осмотра машин и толп в кабинете адмпрактики нет. Офис частной компании, которая выпускает госномера и находится на территории ГИБДД, работает. Остальные – нет. Можно и права получить, если есть в наличии уже готовые медицинские справки. Медцентры, как и поликлиники, не ведут прием, поэтому нужный документ для замены прав сейчас не оформить. Придется ждать.

Как «Призыв» сообщал ранее, сотрудники ГИБДД выставили патрули по городским улицам. Останавливают автомобилистов, спрашивают наличие справок, разрешающих им передвигаться в режиме самоизоляции.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»