Газовики проверили Вечные огни перед 9 мая

Газовики обследовали Вечные огни по всей Владимирской области перед Днем Победы. Сотрудники «Газпром газораспределение Владимир» провели техническое обслуживание систем газоснабжения мемориальных комплексов. Они обследовали газопроводы на герметичность соединений, проверили работоспособность отключающих устройств, выполнили очистку газовых горелок, провели регулировку пламени на мемориалах с постоянным режимом горения огня.

Также специалисты провели техническое обслуживание систем мемориалов, на которых огонь зажигается к праздничным датам. Они проверили работоспособность газобаллонного оборудования, используемого в дни торжеств в населенных пунктах, где нет технической возможности подключения к централизованной системе газоснабжения.

Профилактические работы проводились в рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг. Вечная память».

В праздничные дни аварийные бригады обеспечат круглосуточный контроль за работой газового оборудования на всех мемориальных комплексах Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире памятные стелы и обелиски отремонтировали к юбилею Победы. Специалисты МКУ «Благоустройство» устраняют последние недочеты. Работы осталось провести в Лунево и Семязино.

Ольга Ефремова

Фото: vladoblgaz.ru