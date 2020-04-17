Гадюки и ужи раньше срока начали выползать на солнце

В сельской местности людям на самоизоляции скучать не приходится. Рядом леса, поля, водоемы и живность, обитающая здесь. Сейчас на свежем воздухе жители области всё чаще начали встречать змей. Одним навстречу выползают безобидные ужи, другим везет меньше – гадюки тоже проснулись и стали греться на солнышке.

— Фото сделано 14 апреля моей свекровью, — рассказала «Призыву» Светлана Грачева. — Она ужа встретила рядом с Содышкой, ушла гулять в лес и встретила вот таких друзей. Вообще она их боится, но, на свое удивление, в этот раз не испугалась, сфотографировала. А когда пошла дальше, мурашки по коже все-таки побежали. Мы живём в Сельце. Рядом и лес, и речка, мы привыкшие. Зимой вот зайцев встречали и лисичку.

А вот к Елене Коишевой на участок заползали совсем небезобидные твари. Незваных гостей приходится ликвидировать в прямом смысле. Ведь яд гадюки опасен для человека.

— Мы живём на болотистом месте в Судогодском районе, и, к сожалению, эти ползучие — частые гости. Весной они сонные, неагрессивные, но концентрат яда у них ого-го! Это фото на опушке леса, сделано в прошедшие выходные. Рано в этом году змеи выползли, — говорит Елена. — Хоть и часто их встречаю, каждый раз ору, как сумасшедшая. Муж убивает. Ужей не трогаем, а этих убиваем, так как дети бегают и под ноги не смотрят. В прошлом году сын на самокате переехал на 9 мая гадюку. Слава богу не цапанула!

По словам владимирского биолога Руслана Жукова, у змей сейчас начался брачный период. Они выползают после зимней спячки и сразу же начинают спариваться, не боясь при этом людей. Потом змеи начинают охотиться. Ужи в основном на лягушек, а гадюки – на теплокровных грызунов. Ужей можно встретить на реках, в полях. Ядовитые змеи чаще встречаются в лесной зоне.

Столкнувшись с человеком, который, например, нечаянно задел змею, пресмыкающиеся ведут себя по-разному. Ужи шипят, раздувают голову и делают броски. Но никогда уж не укусит, уверяет биолог. Он лучше притворится мертвым, а затем начнет испускать тухлый запах. А вот гадюки же шипят и нападают.

— Гадюка пытается укусить своего обидчика. Но зрение у змеи слабое. Они могут и в палку вонзаться, и в сапог. Но гадюка относится к группе неопасных змей. Яд, конечно, есть. Но в основном от него могут пострадать дети и пожилые люди, у которых слабый иммунитет. Взрослый человек этот яд, если у него нет аллергии, может перенести на ногах, даже без медицинской помощи. Но лучше не рисковать! – предупреждает старший научный сотрудник кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков.

Бывает, что человек и не сразу ощущает, что его укусила змея. Есть вероятные признаки нападения: на коже остается след от укуса змеи — две маленькие ранки, расположенные в 1 сантиметре друг от друга. В зоне укуса появляется отек, покраснение, боль, повышается температура тела.

Как отличить гадюку от ужа, наверное, каждый из нас знает. У неядовитой змеи, как самца, так и самки, есть желтое пятно в виде «ушек» на голове. А вот у гадюки желтый участок находится под кончиком хвоста. Ужи могут достигать метра в длину, а гадюка в два раза меньше.

При укусе гадюки яд из ранки ни в коем случае отсасывать не надо. Спасатель может сам отравиться. Пострадавшему необходимо вызвать «скорую помощь», на укушенную конечность наложить шину из подручных материалов. Перевязывать жгутами место рядом с раной запрещено! Человеку нельзя давать спиртосодержащие напитки, только воду. Если «скорая» подъехать не может, необходимо самому срочно ехать в ближайший медпункт.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Меленках была замечена дикая куница. Зверек забрался на территорию ЦРБ.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: nat-geo.ru