Фельдшеров скорой помощи из-за COVID-19 будут премировать выборочно

Фельдшеров, которые отказываются выезжать на вызов к пациенту с признаками коронавирусной инфекции, поощрять не будут. И такой отбор, скорее всего, начнется в каждом отделении скорой помощи Владимирской области. Руководство Суздальской ЦРБ озвучило свою позицию в выдаче премий медикам. В районной больнице подготовили списки тех, кто непосредственно имел контакт с потенциальными носителями COVID-19. Окончательное решение по дополнительной оплате труда примет специальная комиссия, рассказала «Призыву» заместитель главного врача Суздальской ЦРБ Ольга Логинова. Будет определено, кто и в каких объемах больше контактировал с потенциально опасными пациентами в условиях угрозы распространения COVID-19. Работники «скорой» все положенные выплаты обязательно получат. На согласование в департамент отправятся необходимые документы.

— Сейчас мы готовим локально-нормативный акт, включаем сюда тех, кто в нашем учреждении должен получить эти выплаты. Но у нас были случаи, когда фельдшеры отказывались ехать к таким людям. Боялись. Не хотели подвергать риску своё здоровье. Была у нас женщина-пациент с признаками коронавируса, которая работала в Москве на «скорой помощи». Мы её госпитализировали в инфекционное отделение 6-й горбольницы в Юрьевце. А её муж и дети в это время находились в самоизоляции, – рассказывает врач. — У всех, кто прибыл из-за границы, по спискам, предоставленным Роспотребнадзором, на 10-й день мы брали анализы. А в последнем распоряжении звучит, что мы должны обследовать всех больных ОРВИ. Особенно тех, у кого есть явные симптомы коронавируса.

Сейчас в Суздальской ЦРБ находятся пятеро пациентов с пневмонией. У всех были взяты анализы на COVID-19. Материал был передан в лабораторию особо опасных инфекций Роспотребнадзора. Результатов пока нет.

— У нас инфекционного отделения для взрослого населения нет. Однако мы лечим пневмонии, — рассказала «Призыву» Ольга Логинова, заместитель главного врача Суздальской ЦРБ. – Сейчас все внебольничные пневмонии необходимо обследовать на предмет заражения коронавирусом. Больные лечатся не дома, а у нас в стационаре. В настоящее время здесь лечатся пятеро человек. Детей нет. Все взрослые. Мы им выделили отдельное крыло с момента введения ограничительных мероприятий.

По словам врачей Суздальской ЦРБ, с высокой температурой и признаками ОРВИ сейчас больше обращаются дети. Маленьких пациентов обследуют в отдельном боксе либо на дому. Здесь же могут и взять необходимые анализы. На данный момент все профилактические осмотры, вакцинация, плановый прием в больнице отменены. Поликлиника работает только по оказанию экстренной медицинской помощи и проведению медико-социальной экспертизы, обследуют призывников.

Для всех медиков, работающих с инфицированными, предусмотрены федеральные выплаты. Врач «скорой помощи» может рассчитывать на 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители неотложек — по 25 тысяч рублей. Региональная власть также в долгу не останется. Как сообщал «Призыв» ранее, по распоряжению губернатора, начиная с апреля, прибавку к зарплате от 5 до 22 тысяч рублей получит весь персонал, кто занимается транспортировкой, диагностикой и лечением инфицированных больных.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»