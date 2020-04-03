Федеральный фонд ОМС согласовал увольнение Ольги Ефимовой

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования согласовал освобождение от должности директора территориального фонда ОМС Владимирской области Ольги Ефимовой. Она руководит этой структурой более 18 лет — с февраля 2002 года (до этого была главным врачом областной психиатрической больницы № 4). Документ-согласование за подписью председателя ФОМС Елены Черняковой имеет исходящий номер от 26 марта сего года. Тем не менее никакой официальной информации о кадровом решении пока нет. Сегодня утром «Призыв» связался с территориальным фондом — там всё спокойно, в обычном графике, Ольга Михайловна Ефимова работает. От разговора с корреспондентом отказалась, сославшись на занятость.

Освобождение согласовано на основании ч. 4 ст. 34 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29.11.2010 N 326-ФЗ

По законодательству директора управления территориального фонда ОМС назначает и освобождает от должности высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. В данном случае администрация Владимирской области. Но делается это по согласованию с Федеральным фондом. Что и произошло: «добро» из Москвы получено. Если администрация области воспользуется своим правом, это станет очередным «громким» кадровым перемещением во владимирском здравоохранении за последнее время.

В конце прошлого года, например, была уволена директор ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Мария Дегтерева, возглавлявшая данное учреждение с 2005 года. Вместо неё пришёл «варяг» Иван Сметанин. Экс-руководитель пыталась оспорить решение облздрава, но суд встал на сторону ответчика. Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв мотивировал разрыв трудовых отношений тем, что «изменился вектор ГБУЗ ВО «МИАЦ», который требует от руководителей управленческой договороспособности и компромисса с руководителями подведомственных учреждений в решении новых задач». Сейчас Мария Дегтерева работает в Минздраве РФ — там, видимо, её договороспособности хватает.

В конце прошлого года также областная клиническая больница лишилась главного врача. С Любовью Быковой расторгнут трудовой договор, а потом в отношении неё было возбуждено уголовное дело. Она до сих пор находится под арестом и следствием. На ее место пришел ранее работавший в Обнинске обладатель ученой степени доктора медицинских наук Игорь Бондаренко.

В целом прошлый год и начало 2020-го принесли медицине области немало кадровых потрясений. Были увольнения главных врачей в Коврове, Собинке, Вязниках, попал под подозрение во взятке и находится под домашним арестом главврач владимирской БСП Евгений Яскин, после серии скандалов вынужден был уволиться главный врач станции скорой медицинской помощи областного центра Сергей Кулибаба.

На конец марта, по данным облздрава, во Владимирской области было открыто 6 вакансий главврачей: ­в Курловской и Собинской районных больницах, Кольчугинской и Киржачской ЦРБ, в ГБ № 7 Владимира и ГКБ скорой медицинской помощи.

Николай Лившиц

Фото «Призыва» и miac33.ru