Евгения Ионова: мысль о том, что дети сыты, уже терапевтическая

Мы все разные. У нас разные цели, разные достижения и увлечения. Но в последние две недели нас всех объединило одно странное слово «самоизоляция». Как вы там, друзья? «Призыв» продолжает серию очерков, в которых жители Владимирской области разных профессий делятся своими мыслями и чувствами по поводу пандемии коронавируса и планами на будущее. Как переживает самоизоляцию ее большая семья, рассказывает наш постоянный эксперт Евгения Ионова, замечательная мама четверых детей, специалист по порядку в доме и тренер по системно-векторной психологии.

Добро пожаловать в коммуну!

Начнем с того, что самоизоляция многодетной семьи существенно отличается от изоляции обычного человека. Мама, папа, три дочки, сын, бабушка с дедушкой. Сам факт, что в доме одновременно находятся 8 человек, подсказывает, что недостатка в общении здесь не будет. А если учесть наличие котенка и собаки, то скука тоже не грозит.

— Мы были в городе первую неделю, — рассказывает Евгения. — Но как только продлили нерабочие дни, приняли решение спешно ехать в частный дом, к родителям мужа, здесь есть возможность гулять на участке. По сравнению со многими мы в выигрышной ситуации. В городской квартире было очень сложно. Начались стычки, коих раньше особо и не было. Отопление и солнце за окном плавили мозг всем. Все батареи завесила одеялами. Форточки открыты постоянно. Пересмотрели всей семьей все фильмы «Marvel». В итоге решили бежать…

Трудности деревенской жизни сильно не пугают. Единственное, по чему Женя скучает, так это по своей любимой кухне, где все было привычно и под рукой. А в целом, на выезде все как обычно: например, готовить приходится тазами, так как все домочадцы с хорошим аппетитом, включая хвостатых. Однако Евгения — домохозяйка от бога. К тому же это занятие приносит удовольствие.

— По дому делаю все сама, ибо в кайф. Я люблю и готовить, и чистоту наводить. Это диагноз. И до переезда всегда была в бытовой суматохе. И жизнь именно моей семьи изменилась не так сильно. Разве что ушли длительные прогулки с собакой. В школу мои дети не ходят, они на семейном обучении. Я сама их обучаю. Поэтому проблемы «дистанционки» у нас нет. И это большой плюс.

Все в порядке

Держать дом в порядке помогает профессия. Женя – сертифицированный специалист по организации пространства. До пандемии выезжала к клиентам, помогала наводить порядок в доме. Да так, чтобы на уборку в будущем уходило минимум сил и времени. Подробнее об этом «Призыв» писал здесь. Сейчас работа ушла в виртуальное пространство, остались только онлайн-консультации, но и их стало намного меньше. На вопрос, как же сделать так, чтобы дома, где постоянно находятся 8 членов семьи, было чисто, Евгения с улыбкой отвечает:

— Как-то в КВНе была шутка: «Чтобы попки были сухими и чистыми, их нужно сушить и чистить!» Лично я в течение дня периодически разбираю ситуативный беспорядок. И у меня есть незыблемое правило — ежедневно вечером дома наводить порядок. Я люблю ложиться спать в аккуратном доме без завалов. И день начинать без крошек под ногами и посуды в раковине. Это залог моего хорошего настроения.

Найти свой уголок

Труднее всего справляться с эмоциональным выгоранием, когда опускаются руки и кажется, что сил нет. Хотя наша героиня признается, что, когда пришла весть о самоизоляции, она (как бы кощунственно это ни звучало) даже вздохнула с некоторым облегчением. Во-первых, старшая дочь и муж, которые вечно отсутствовали по делам, вернулись в лоно семьи. Во-вторых, появилась возможность сбавить обороты и никуда не торопиться, взять передышку в бешеном графике: секции, кружки, работа, закупки, прогулки, культурная программа. СТОП! Выдохнули…

Но жизнь в замкнутом пространстве имеет свои сложности. И самое проблемное – это найти в доме свой уголок, чтобы побыть в одиночестве, успокоиться.

— Дома я ОЧЕНЬ часто ходила в душ. Лично меня вода успокаивает и расслабляет. И если было желание вспылить, я рычала и пулей летела в душ, «делать» довольную маму. В замкнутом пространстве дети, конечно, конфликтуют. Успокаиваю во время стычек просто разведением в стороны и даю попить. В решении конфликтов мне помогает знание системно-векторной психологии, учитываю особенности каждого ребенка, его взгляд на мир. Но не всегда получается адекватно выслушать и иметь терпение разруливать ситуацию.

Мамы тоже не железные. И нужно позволить себе быть неидеальной.

Три простых правила жизни в самоизоляции от Евгении:

упрощать то, что можно упростить;

не стремиться объять необъятное, особенно в ситуации, когда от тебя мало что зависит;

приносить извинения сразу после срыва: «Я сорвалась, потому что сейчас сама не своя. Дело не в тебе, не в папе, не в собаке…»

Отдельно про «красную зону»

Кстати, полезный лайфхак, который пригодится не только в общении с детьми. В семье Ионовых пользуются сигнальной психологической системой, которая помогает определить, что кто-то сейчас на взводе и его надо оставить в покое на какое-то время. Это помогает избегать серьезных ссор:

— Мне помогают зоны эмоциональной регуляции. Когда говорю, что я в «желтой зоне» (раздражена, близка к срыву) — дети мигом сбавляют обороты, — поясняет Женя. — Или обращаю общее внимание, если вижу, что ребенок на взводе: «Таня сейчас в красной зоне (уже кипит), ее лучше не трогать и прекратить на время игры». Как правило, дети быстро начинают друг по другу скучать и снова собираются в кучу.

Зеленая зона — оптимальное состояние для продуктивной работы. Человек благодушен, полон энергии, в хорошем настроении. И нужно уметь возвращать себя и ребенка в это состояние.

— оптимальное состояние для продуктивной работы. Человек благодушен, полон энергии, в хорошем настроении. И нужно уметь возвращать себя и ребенка в это состояние. Синяя зона — человек устал, расстроен, он может быть даже в слезах, у него нет энергии, он в упадке. Любая деятельность в этом состоянии будет непродуктивной. Из нее надо выйти, отдохнув, приняв душ, порадовав себя «вкусняшкой», послушав хорошу музыку и т.д. То есть цель — вернуться в зеленую зону. И только потом приступать к работе, учебе.

— человек устал, расстроен, он может быть даже в слезах, у него нет энергии, он в упадке. Любая деятельность в этом состоянии будет непродуктивной. Из нее надо выйти, отдохнув, приняв душ, порадовав себя «вкусняшкой», послушав хорошу музыку и т.д. То есть цель — вернуться в зеленую зону. И только потом приступать к работе, учебе. Желтая зона — человек раздражен, закипает, он уже на грани, хотя пока контролирует свои эмоции. Чтобы вернуть детей в зеленую зону, можно дать им попить воды, вывести на воздух прогуляться или в другую комнату, переключить их внимание, уложить отдохнуть.

— человек раздражен, закипает, он уже на грани, хотя пока контролирует свои эмоции. Чтобы вернуть детей в зеленую зону, можно дать им попить воды, вывести на воздух прогуляться или в другую комнату, переключить их внимание, уложить отдохнуть. Красная зона — человек срывается на крик, ведет себя агрессивно, мама кого-то отшлепала, дети подрались, все взорвалось. Из красной зоны вернуться в зеленую сложнее. Нужны физические упражнения, чтобы скинуть через тело это напряжение.

А еще ребят надо четко организовывать. Для этого в семье есть специальный ритуал – беседа с каждым перед сном.

— Обычно грядущий день оговариваем с детьми пошагово накануне. Вечером мы разбираем плюсы и минусы дня с каждым, потом планируем, что будет завтра. Поэтому просыпаются они с уже готовой картинкой наступившего дня как для себя, так и для близких.

Страшно, но это не повод опускать руки

Страхи есть у каждого, они, естественно, проникают в голову. Особенно страшно заглядывать в смутное будущее, когда за твоей спиной четверо детей, которых надо не только кормить и одевать, но и воспитывать и давать образование.

— Я сразу запретила себе тревожиться о здоровье. Это ТАБУ. Что касается финансов, то у нас, как и у всех, есть кредиты, ипотека. Допускаю развитие ситуации по крайне негативному сценарию. Понимаю, что будет непросто. У мужа на данный момент вообще работы не стало. Он частный предприниматель, у него магазин подарков. А сейчас торговые центры закрыты. А аренду, налоги никто не отменял. В Интернете тоже продажи упали. Кто сейчас думает о подарках… И сколько все это продлится, неизвестно. Это буквально крик души! У меня тоже существенный спад по консультированию. Что будет дальше, мы не знаем, ждем.

Однако ожидание не отменяет планов. Без них Женя не может. Специалист по порядку, она привыкла все раскладывать по полочкам. Ее юность пришлась на голодные 90-е, поэтому и решения оттуда. Тогда выживать пришлось всей стране. И у наших родителей есть чему поучиться. Думали ли мы, что их опыт пригодится…

— Если будет совсем туго, стану сажать картошку, заведу кур, пойду по грибы и ягоды не на рынок, а в лес, — размышляет Женя. — Верну заготовки на зиму, буду искать вместе с мужем дополнительный заработок. А сейчас мысль о том, что дети мои сыты — сама по себе терапевтическая.

— А есть то, что тебя сейчас вдохновляет, дает силы?

— Когда появляется время, консультирую людей, это меня заряжает энергией. Читать люблю. Но сейчас у меня после многих недель (и даже месяцев) непрерывного обучения просто передоз информационный. Радую себя вкусной едой, как вы уже поняли. Уже плюс 3 кг. Но по этому поводу я сильно не переживаю.



— Многие люди пишут в сети, что в изоляции появилось время думать, размышлять о жизни. Как у тебя с этим?

— Я всегда слишком много думаю. Это беда моя. «Много знаешь — тебе ужас как нелегко,» — шутит мой муж. Так что сейчас стараюсь думать как можно меньше. Замерла, окуклилась и жду превращения в бабочку… А если серьезно, надо иметь мужество не перекладывать ответственность за свою жизнь на других. Всё в наших жизнях делается исключительно нашими руками. И мир все тот же. Это как в притче «Сверчок в Нью-Йорке»: каждый замечает то, на что настроен.

— Кто-то сейчас гребет под себя, а кто-то помогает другим. Что скажешь об этом?

— Всегда есть те, кому хуже, чем нам. И я эту мысль доношу до детей. Тоже стараюсь помогать, когда могу, финансово. Если не могу деньгами, то словом поддержу. Мне это дает ощущение счастья. Так что я действую в своих интересах. Единственное правило — не отдавать, когда сам пуст. Тогда это отнимет последние силы. Отдавая с радостью, получишь в ответ с благодарностью. Рядом со мной растут рожденные мной люди. Я хочу, чтобы они это поняли.

Талант человечности важнее, чем гениально играть на скрипке и рисовать, как Рафаэль.

— Представь, что самоизоляция закончилась. Что ты сделаешь в первую очередь?

— Первым делом вернусь домой, разложу все по местам, уберусь, запущу стирку и встану к СВОЕЙ плите. А еще мечтаю о свидании с мужем и обнять всех, с кем вынужденно в разлуке.

Беседовала Дарья Ермолина

Фото из личного архива Евгении Ионовой

​