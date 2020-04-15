Еще один пациент с диагнозом коронавирус умер в Коврове

Во Владимирской области умер еще один пациент с диагнозом коронавирус. Речь идет о жителе Коврова. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Никаких подробностей пока не известно. Информации о возрасте и поле погибшего нет. Принципиальный вопрос, был ли он в контакте с пациентом Центральной городской больницы, который умер от пневмонии на фоне коронавируса первым, тоже пока без ответа.

Всего на данный момент в городе оружейников зафиксировано три случая смерти инфицированных. Накануне стало известно, что 13 апреля в реанимационном отделении ЦГБ умер мужчина. Ему было 54 года. Как отмечается на сайте местной администрации, причиной смерти стала пневмония, осложнённая коронавирусной инфекцией. Погибший был в контакте с умершим от коронавируса жителем города.

Пять пациентов с коронавирусом умерли во Владимирской области.

Ранее два случая смерти пациентов с COVID-19 были зафиксированы в Петушках. Женщинам было 55 и 80 лет. В городе самая сложная ситуация с распространением коронавируса. Сегодня стало известно, что Петушки закроют для въезда и выезда. На подступах оборудуют контрольно-пропускные пункты.

Всего за весь период наблюдения в регионе зафиксировано 145 случаев коронавируса. В лабораториях проведено больше семи тысячей исследований на COVID-19. Один пациент выздоровел в Гусь-Хрустальном районе. Настораживает большое количество обращений с внебольничной пневмонией. Только за сутки с признаками воспаления легких обратились 47 жителей области. И это на 15 человек больше, чем днем ранее.

Самый верный способ не заболеть — остаться дома. До 30 апреля в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Справиться с ней помогут психологи. МЧС запускает телефон доверия психологической помощи на время пандемии. Об этом подробно «Призыв» писал здесь.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС