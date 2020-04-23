Электрички перестали останавливаться на девяти станциях Петушинского района

В Петушинском районе с сегодняшнего дня временно отменяются остановки для посадки и высадки пассажиров на девяти железнодорожных станциях: Усад, Глубоково, Покров, платформа 113-й км, Омутищи, Леоново, Костерёво, Болдино, Сушнёво. Пригородные поезда будут останавливаться только на станции Петушки. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании. Районные власти, в свою очередь, отмечают, что это вынужденная мера, без которой невозможно побороть волну коронавирусной инфекции.

— Мы будем встречать приезжающих и провожать отъезжающих через КПП. Также вынуждены у каждого человека проводить термометрию, проверять паспорта и другие необходимые документы, – сообщил глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий. — В наш приграничный с Московской областью район ежедневно прибывает много иногородних, крайне много. А впереди – майские праздники, в которые к нам, как обычно, потянутся гости. Но сейчас у нас введён карантин, чтобы инфекция не расползалась, чтобы мы смогли победить это страшное зло. Да, неудобство, да, нужно переждать. Но чем быстрее закончится карантин – тем лучше для всех. Поэтому прошу смириться с ограничениями.

С 16 апреля в Петушинском районе введен карантин.

Въезд и выезд в район осуществляется через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты. Без регистрации возможен только транзитный проезд, без остановок.

По данным, поступающим в оперативный штаб от сотрудников Роспотребнадзора, высокий процент заражения в Петушинском районе связан с людьми, которые работают в соседних регионах и не соблюдают ограничительные меры по самоизоляции. Между тем ситуация понемногу стабилизируется. Ранее «Призыв» сообщал, что в Петушках удалось остановить взрывной рост числа инфицированных.

Ольга Ефремова

Фото: rail-club.ru