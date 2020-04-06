Экспресс-тест на коронавирус разработали во Владимирской области

Во Владимирской области разработали первый российский экспресс-тест на коронавирус. Он позволяет определить наличие COVID-19 всего за 40 минут. Точность исследований составляет 94%. Об этом сообщается на сайте Минпромторга. Что особенно приятно, инновационная технология принадлежит биофармацевтической компании «Генериум», работающей на территории нашего региона. Тест уже получил регистрацию в Росздравнадзоре РФ. По словам специалистов, он позволит повысить пропускную способность лабораторного оборудования. В условиях пандемии это очень важно. По мнению члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) профессора Андрея Иванова, теперь удастся в три раза увеличить количество выполняемых исследований по сравнению с действующими методиками.

— В текущей эпидемической ситуации для полной и объективной диагностики коронавирусной инфекции решающее значение имеет производительность действующих лабораторий. В тесте «Изотерм SARS-CoV-2 РНК-скрин», в отличие от систем, основанных на принципе ПЦР (полимеразной цепной реакции) с обратной транскрипцией, использован метод петлевой изотермальной амплификации, который успешно применяется сейчас во многих странах мира. Благодаря упрощенной процедуре подготовки образца и уменьшения количества этапов анализа, время выявления возбудителя составляет менее часа, — приводятся слова ученого на сайте Минпромторга.

Экспресс-тест на коронавирус займет всего 40 минут

Сегодня же глава кабинета министров Михаил Мишустин пообещал включить тест на коронавирус в программу обязательного медицинского страхования. Об этом председатель правительства заявил на координационном совете по борьбе с COVID-19, сообщает «РБК». Пока же сдать тест на коронавирус можно на коммерческой основе, сообщает Роспотребнадзор. Для этого не нужны медицинские показания и назначения врача. Более того, анализ берут дистанционно, вам даже не придется выходить из дома.

— В целях обеспечения безопасности и в соответствии с распоряжением Правительства РФ по соблюдению режима самоизоляции процедура забора биоматериала происходит на дому практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте, — сообщается на сайте ведомства.

На данный момент услуга, правда, доступна только для жителей Москвы и Московской области. Когда подобная возможность пройти исследование на COVID-19 на дому появится у жителей других регионов, не сообщается. Пока же у нас начали тестировать на коронавирус всех пациентов с ОРВИ. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: minpromtorg.gov.ru