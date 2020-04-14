Двое детей заразились коронавирусом в Коврове

Среди зараженных коронавирусом во Владимирской области есть дети. Сразу о двух подобных случаях сегодня рассказал глава Коврова. По словам Юрия Морозова, в городе COVID-19 подтвержден у двух юных пациентов. К счастью, болезнь протекает у них в легкой форме, сообщается на сайте администрации Коврова. В тяжёлом состоянии на данный момент только одна жительница города, она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В Коврове коронавирус диагностирован у детей.

Всего в городе оружейников опасная инфекция диагностирована у семнадцати человек. Двое из них скончались. Накануне вечером в реанимационном отделении ЦГБ умер мужчина. Ему было 54 года. Как отмечается на сайте местной администрации, причиной смерти стала пневмония, осложнённая коронавирусной инфекцией.

Сегодня информация о втором летальном исходе от опасной болезни в регионе появилась и на сайте стопкоронавирус.рф. Можно с большой долей уверенности сказать, что речь идет как раз о случае в Коврове. Известно, что погибший был в контакте с первым умершим от коронавируса пациентом. 27 марта не стало 48-летнего жителя Коврова. За неделю до смерти он был госпитализирован в ЦГБ. При этом пациент был помещен в обычное отделение пульмонологии и не был изолирован от других больных. В результате в зоне риска оказалось около сотни человек: медицинских работников и остальных больных.

Всего на территории Владимирской области за период наблюдения зафиксировано 4 летальных случая среди пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Кроме Коврова, две женщины с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли в Петушках. Известно, что им было 55 и 80 лет. Однако окончательную причину их смерти еще должны установить патологоанатомы. Поэтому этих данных пока нет и в официальной статистике.

Всего на территории региона зафиксирована первая сотня заболевших. По количеству инфицированных Владимирская область вошла в топ-15 регионов России. Но такое лидерство не радует. Подробнее последние данные о зараженных «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбееа

Фото ТАСС