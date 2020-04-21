Двадцать один новый случай коронавируса зафиксирован во Владимирской области

Во Владимирской области выявлен 21 новый случай коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Самый большой прирост заболевших за сутки в Александрове. Сразу шесть местных жителей получили положительный тест на COVID-19. В общей сложности в районе инфицированы двадцать четыре человека. Таким образом, Александров разменял вторую десятку по числу больных.

В лидеры снова вырвались Петушки: за день три новых случая COVID-19. В общей сложности — 54 заболевших. Два человека умерли. На втором месте по количеству инфицированных Ковров. В городе оружейников сразу три летальных случая от коронавируса. Однако сегодня небольшая передышка. Положительные тесты никому не пришли. Большинство заболевших — жители районного центра. И только четыре человека проживают в других населенных пунктах Ковровского района. На карантине находятся 218 человек, сообщается на сайте местной администрации.

В области коронавирусом болеют 280 жителей.

А вот в Муроме третий день подряд количество заболевших увеличивается. На этот раз список инфицированных пополнили пятеро человек. Три положительных теста пришли в Киржач, по два — в Гусь-Хрустальный и Владимир. Областной центр уверенно готовится разменять третий десяток по количеству заболевших. Сейчас в городе COVID-19 подтвержден 29 раз. Официально коронавирус не диагностирован только у жителей Суздальского и Селивановского районов.

Отдельное внимание — пациентам с пневмонией. И хотя управление Роспотребнадзора уверяет, что их количество не больше, чем годом ранее, настораживает рост госпитализированных с воспалением легких. Ранее «Призыв» сообщал, что за неделю выросло число пациентов с пневмонией.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС