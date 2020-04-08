Два новых случая COVID-19 зарегистрировано во Владимирской области. Об этом сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф. По информации регионального управления Роспотребнадзора, речь идет о жителях Кольчугино и Юрьева-Польского. Как и при каких условиях заразился житель Кольчугино, пока не известно. Нет данных и о самочувствии этого человека. Что касается Юрьева-Польского, по информации наших источников, это может быть мужчина, который работает в Москве. На данный момент он госпитализирован в Гусь-Хрустальный. Состояние его здоровья стабилизировалось. В городе у него осталась семья. У всех ее членов взяли анализы на коронавирус. Они предварительно отрицательные. Но эти данные еще нуждаются в подтверждении. В настоящий момент в Юрьеве-Польском на самоизоляции находятся 50 человек, сообщается на сайте местной администрации.

— Сейчас большинство случаев заражения внутренние. Уже не из-за рубежа привозят болезнь. У нас много человек работает в Москве. Поэтому нам надо уделить им особое внимание, — пояснила «Призыву» глава администрации Юрьев-Польского района Евгения Родионова.

Два случая коронавируса зафиксировано в Кольчугино и Юрьеве-Польском.

Отдельный интерес вызывает ситуация в Коврове. По официальной информации, в городе четыре случая коронавируса. При этом накануне на онлайн-конференции глава города Юрий Морозов рассказал о пяти случаях. Один человек скончался. Трое выявлены среди тех, кто был с ним в контакте. Эта информация есть на официальном сайте местной администрации. Отдельно глава города остановился на истории жительницы Коврова, которая якобы вернулась из-за границы и не ушла на карантин. По словам мэра, она передвигалась по городу и даже была в больнице, а потом решила в Москве сдать анализ на COVID-19, который, по словам мэра, оказался положительным. Однако эта информация еще нуждается в подтверждении. Пока же региональный Роспотребнадзор просит ориентироваться только на официальные источники данных.

В общей сложности, с начала наблюдения опасный вирус диагностирован у 14 жителей области. По четыре случая в Коврове и Петушках, два во Владимире, по одному в Александрове, Муроме, Юрьеве-Польском и Кольчугино. Всего же с подозрением на коронавирус сейчас госпитализировано девятнадцать пациентов.

Ранее «Призыв» сообщал, что в условиях коронавируса водителей и лаборантов медучреждений поддержат деньгами.

Полина Тарбеева

Фото: stolicaonego.ru