Два новых случая коронавируса зарегистрировано во Владимирской области

Во Владимирской области зафиксировано два новых случая COVID-19. Один человек заболел в Муроме, один в Петушках. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Информация о том, что в Муроме могут быть заболевшие коронавирусом, появилась в социальных сетях в прошедшие выходные. Группа «Информационный отдел администрации округа Мурома» распространила обращение Евгения Рычкова. Сообщалось, что в местном инфекционном госпитале находится мужчина с подозрением на COVID-19.

— К сожалению, сегодня один из предварительных анализов показал наличие вируса COVID-19. Заболевший мужчина приехал в Муром две недели назад в командировку на одно из промышленных предприятий нашего города из Башкирии через Москву и проводил обучение специалистов предприятия на загородной турбазе, — говорится в сообщении.

Среди заболевших жители Мурома и Петушков

Что касается сложной ситуации в Петушинской ЦРБ, то о ней стало известно еще раньше. Уже несколько дней больница закрыта на карантин. Директор областного департамента здравоохранения в конце прошлой неделе подтвердил, что в медицинском учреждении находится пациент с подозрением на коронавирус. И вот, судя по всему, пришли окончательные анализы. COVID-19 удалось подтвердить. Эти данные совпадают и с официальными цифрами стопкоронавирус.рф.

— Мы даем только официальную информацию. Это те случаи заражения, которые нам уже подтвердили в Москве. Статистика обновляется каждый день, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Таким образом, на 6 апреля в регионе коронавирус в общей сложности диагностирован у пятерых человек. Один из них скончался. Летальный исход зафиксирован в Коврове. Еще двое проходят лечение в областном центре. По информации директора регионального департамента здравоохранения Алексея Мозалева, COVID-19 протекает у них в легкой форме. Все они находятся на стационарном лечении. Круг контактных лиц определен. За ними осуществляется медицинское наблюдение.

Ранее «Призыв» сообщал, что всех пациентов с ОРВИ будут проверять на COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото: severpost.ru