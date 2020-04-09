Два человека погибли на пожаре в Коврове

Крупный пожар, унесший жизнь мужчины и женщины, произошел минувшей ночью в Коврове. Горел частный дом на улице Пушкина, разделенный на три части. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 00.57. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. На момент прибытия первых подразделений дом был полностью охвачен огнем. В любую минуту он мог перекинуться на соседние постройки. Также существовала угроза взрыва ёмкостей с ГСМ и баллона с пропаном. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух человек: мужчины 1959 г.р. и женщины 1975 г.р. Ещё одной женщине 1978 г.р. удалось выйти самостоятельно, она не пострадала.

— Во второй части жили 2 человека, они не пострадали, будут проживать у родственников. В третьей части дома никто не проживал, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Площадь пожара составила 160 кв. метров.

Причины случившегося устанавливаются. Известно, что погибшие вели асоциальный образ жизни, нигде не работали, дом был захламлён мусором и вещами.

Еще один пожар произошел минувшей ночью во Владимире. Загорелась квартира в доме на улице Лакина. На пожаре были спасены два человека, находившихся в горящем помещении. Это пожилой мужчина и его племянник. 10 жителей дома были эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее «Призыв» сообщал, что на территории Владимирской области установлен противопожарный сезон.

Ольга Ефремова

Фото группы «#заметки_спасателя»

Видео группы «Подслушано во Владимире»