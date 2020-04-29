Дружно смотрим «Дружбу народов» на ТНТ4

2 мая с 11:00 весь день – комедийный сериал «Дружба народов»(16+).

Любой праздник в России становится международным, вернее сказать, дружбонародным. 1 мая – не исключение. Раньше все в едином порыве выходили на демонстрации, потом стали выходить на природу встречать весну. Однако сейчас необходимо проявить солидарность и ещё немного никуда не выходить, а лучше в едином порыве посмотреть на ТНТ4 ситком «Дружба народов».

Сериал один из первых на российском телевидении посмотрел на тему многонациональности с юмором. Герои сериала – дружная московская семья Джабраила (Тимур Тания) и Лены (Екатерина Скулина) с двумя детьми и многочисленные родственники из разных уголков России, которые периодически приезжают в гости.

Тимур Тания: «Работа над сериалом «Дружба народов» мне запомнилась тем, что это была моя первая большая роль, где в тандеме с Екатериной Скулкиной мы рассказывали о проблемах многонациональных семейств. Возможно поэтому сериал до сих пор актуален — интересно наблюдать за семьёй, в которой у главных героев абсолютно разные ментальности».

Все разнообразные персонажи ситкома прекрасно уживаются под одной крышей и дают такое же разнообразие тем и поводов для шуток: любовь, проблема поколений, воспитание детей, взаимоотношения с дальней роднёй и доверие к близкими друзьями. В общем, всё то, что стало особенно актуальным во время самоизоляции, когда многие большие семьи остались наедине друг с другом, каждый со своим характером и привычками. А если посмотреть на всё с иронией, как и делают персонажи «Дружбы народов», достичь взаимопонимания будет легче.

«Дружба народов» — 2 мая с 11:00 на ТНТ4.