Дорожный ремонт стартовал во Владимире

Дорожная техника выехала на владимирские дороги. Ремонтируются центральные улицы, где ходит общественный транспорт. Объектом № 1 стала площадь Победы. Фрезеровали уже несколько полос со стороны мемориала. Движение по дороге без старого асфальта ограничено. Новый начнут класть на следующей неделе. Проспект Ленина — от площади Победы до пересечения с Верхней Дубровой — первый объект капремонта из нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Объем работ — около 35 тысяч квадратных метров. До конца апреля подрядчик, компания «ВладСК», завершит там ремонт.

Финансирование дорожного ремонта-2020 в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» — на уровне 250 миллионов рублей.

Капитальные работы по нацпроекту начались ещё на одном участке проспекта Ленина, в районе домов № 9 — 21. Там уже делают тротуары. Ремонтируется и улица Стасова: этим дублёром активно пользуются жители «музыкального» квартала и все едущие к рынку на Чайковского. Тротуара там отродясь не было. Скоро появится.

В этом году все контракты на капремонт выиграли подрядчики, не первый год работающие на владимирском дорожном рынке: областное ГУП «ДСУ-3», «Владавтодор», «ВладСК», «СК Трасса» и строительная компания «АСТ». Так что мэрия за качество работ не переживает. Одновременно к работам приступил и Центр управления городскими дорогами. В его зоне ответственности ямочный и текущий ремонт.

— Как только нам позволила погода, сразу вышли на дороги. Работаем уже летними смесями двумя способами: струйным и инъекционным. Подсыпаем, асфальтируем заплатками. Работаем по всему городу, — пояснил зам. начальника ЦУГД Николай Дятлов.

Капитальные работы на дорогах планируют завершить уже к середине лета. Многие объекты выполнят до конца весны. Текущий же ремонт будут делать до поздней осени. На федеральной трассе тоже планируют латать ямы. Где именно появятся «заплатки», можно прочитать здесь.

Полный перечень объектов капитального ремонта на сезон 2020 года:

— пр-кт Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва),

— ул. Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова),

— автодорога Ладога — Лунево (2,94 км от поворота на д. Уварово),

— ул. Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской),

— ул. Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе),

— Судогодское шоссе (от моста через р. Клязьму до ул. Центральной мкр. Коммунар),

— Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Судогодского шоссе),

— ул. Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе).

— дорога и ремонт тротуара от дома № 9 до дома № 21 по проспекту Ленина,

— дорога от ул. Селецкой до ул. Ширманиха,

— дорога и ремонт тротуара по ул. Михайловской (от дома № 4 по ул. Михайловской до ул. Батурина),

— дорога по ул. Центральной (от дома № 14 ул. Центральной до ул. Восточной, мкр. Заклязьменский),

— дорога и ремонт тротуара от дома № 1 до дома № 11 по ул. Стасова,

— дорога по ул. Ольховка (от ул. Луневской до ул. Луневский Вал),

— дорога и ремонт тротуара по ул. Тракторной (от ул. Кулибина до дома № 35 по ул. Асаткина),

— дорога и ремонт тротуара по ул. Балакирева (в районе домов № 43в и 43г).

Анна Тумановская

Фото «Призыва»