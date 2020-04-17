Дорожники переходят на весенне-летний сезон

Федеральные дорожники переходят на весенне-летний режим работы. Во Владимирской области на трассу М-7 выйдут 76 единиц дорожной техники: 24 КДМ, 6 автогрейдеров, 10 экскаваторов и погрузчиков, два бульдозера, 22 трактора с щетками и более 12 единиц вспомогательной техники.

В работах задействуют 76 единиц дорожной техники.

Режим весенне-летней эксплуатации федеральных трасс предусматривает механизированную очистку проезжей части, мойку дорожных знаков, барьерного ограждения и сигнальных столбиков, уборку скопившегося за зиму мусора. Также в этот период производится заливка образовавшихся трещин, замена сигнальных столбиков, полное обновление дорожной разметки. А еще дорожники займутся окраской знаков, автопавильонов и перильных ограждений, уточняет пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Ранее «Призыв» сообщал, что на шести отрезках федеральной автодороги М-7 «Волга» во Владимирской области общей протяженностью более 60 километров обновят поврежденное дорожное покрытие.

Ольга Ефремова

Фото: msk-nnov.rosavtodor.ru