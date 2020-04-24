Дорогу на Сперанского перекрывают ради строительства перемычки

Во Владимире на улице Сперанского ставят бетонные блоки. Начинается двухлетнее строительство дороги, которая соединит два микрорайона. В этом году дорожникам предстоит выполнить реконструкцию участка по Чапаева с устройством кольцевого движения, в следующем – реконструкцию отрезка проезжей части по Василисина, от дома № 22-б. Общая стоимость дороги – 108 миллионов рублей.

— За основу проектных решений было принято кольцевое пересечение улиц Чапаева и Василисина, устройство которого обусловлено существующим рельефом местности. Перепад высот на данных участках составляет 16 метров. Устройство кольцевого пересечения обеспечивает плавное сопряжение участков автомобильных дорог, — поясняют специалисты городского проектного управления.

В этом году построят 800 метров. Это будет довольно сложный участок с высоким холмом. Придется перенести различные коммуникации. Это наиболее затратная часть проекта. На первом этапе также планируют вырубить 19 кленов, 1 липу, 3 ивы и 3 кустарника.

По завершению строительства на Чапаева и Василисина будет организовано движение по четырем полосам.

По этим улицам в перспективе будет ходить общественный транспорт. На обеих улицах предусмотрены новые остановки.

Как «Призыв» сообщал ранее, на «Пекинке» возобновились ремонтные работы. Дорожники проводят благоустройство на обочинах: укрепляют отводы, асфальтируют пешеходные дорожки.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»