Дорогой веры. Где во Владимире выучиться на священника?

Во время пандемии коронавируса на священнослужителей, как и на врачей, люди возлагают большие надежды. Верят, что они силой молитвы также смогут победить это «вредоносное поветрие».

Сейчас идет Cтрастная неделя. Через несколько дней православные христиане по всему миру будут встречать Пасху. Дома. По последнему распоряжению Роспотребнадзора вход в храм для них будет ограничен. Находиться на службе разрешено лишь священнослужителям. В преддверии Светлого Христова Воскресенья «Призыв» решил узнать у православного батюшки, как же стать тем человеком, который в это непростое время просить у Бога помощи для всех людей? Кому это под силу и стоит ли брать на себя такую ответственность — врачевать людские души? На наши вопросы отвечает Аркадий Маковецкий, руководитель миссионерского отдела Владимирской епархии. С 1993 года батюшка служит настоятелем храма св. Василия Великого в селе Борисовское Суздальского района. А ещё преподает во Владимирской духовной семинарии.

Кто может стать священником и как начать обучаться этой профессии

Теоретически священником может стать любой православный молодой человек и даже человек в зрелом возрасте. Он должен быть крещеным, соблюдать все традиции: исповедоваться, причащаться. Возможно, он уже участвует в определенном послушании, помогает в алтаре или на клиросе. Утвердившись с мыслью о своей готовности идти учиться, он берет рекомендацию от священнослужителей той церкви или монастыря, который посещает.

— Учиться можно во Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии. Это высшее духовное учебное заведение Владимирской митрополии Русской православной церкви. Здесь абитуриента ждут экзамены и собеседование, как в любом учебном заведении. И по их результатам зачисляют или нет. Ректором семинарии является митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, — говорит отец Аркадий. — Во Владимире есть несколько династий священнослужителей. Но у большинства нет предков – служителей церкви. Наверное, это результат многолетних атеистических гонений во времена Советского Союза.

Вступительные испытания

Как правило, абитуриентов духовной семинарии начинают экзаменовать в августе. Возможно, в этом году в связи с пандемией сроки сдвинутся. Сейчас на официальном сайте учебного заведения опубликована информация: прием документов проводится с 17 июня по 17 августа по адресу: г. Владимир, ул. Б. Московская, 51 (с 10.00 до 15.00). Обучение длится пять лет. Оно бесплатное. Коммерческих мест нет. Ежегодно на первый курс сюда зачисляют около 20 студентов.

— Они в течение недели в августе проходят эти испытания. Нужно несколько молитв знать наизусть, иметь базовые знания об истории церкви, православных праздниках, уметь читать на церковно-славянском языке. И потом окончательное решение о зачислении принимает комиссия. Я думаю, что человек, который посещал храм и часть жизни уже посвятил церкви, справится с поступлением, — уверен отец Аркадий. – А если просто человек с улицы зайдет, ему будет очень трудно. Рекомендация здесь очень важна: чей это прихожанин и духовный сын? Какие послушания он нес, что он умеет? Тогда и легче с ним разговаривать на предмет будущего: где он себя видит после окончания духовной семинарии?

Среди студентов были и такие, кто просто за счет семинарии захотел получить отсрочку от армии. Что для церкви очень печально.

Будни студента

Поднимаются студенты духовной семинарии рано. Как правило, часов в 7 утра. День начинается с молебна на территории Богородице-Рождественского монастыря. Потом учеба. Обычно до 3 часов дня. Пропускать пары нельзя. Предметы все, а их более 50, очень важны: пригодятся потом на практике, говорит духовенство. Это пасторское богословие, сектоведение, законодательство РФ. Языки учат иностранные, древние.

Самым сложным предметом для семинаристов является догматическое богословие. Приходится заучивать наизусть большие тексты. Сейчас во время пандемии студенты семинарии, как и вся молодежь, обучается дистанционно.

Условия проживание семинаристов чем-то схожи с военным училищем. Студентам предоставляется бесплатное общежитие. Когда они хотят выйти за пределы семинарии, они должны взять «увольнительную». Согласовать свой выход с дежурным священником. К слову, студенты могут даже пригласить девушку в кино, театр, на выставку либо кафе. Это не запрещается. При условии, что в данный момент не идет церковный пост. Здесь, конечно, пандемия сейчас тоже вносит свои коррективы.

Отчисление студентов из семинарии тоже бывает. Это может произойти за дисциплинарное нарушение, за неуспеваемость. Кто-то во время учебы понимает, что это не его, потому что много ограничений.

— Курить студентам семинарии нельзя. Может, конечно, кто и курит втихаря. Но, вообще, в традиции Русской православной церкви наши священники не курят. Католики, греки православные курят, но это их дело. Они нам в этом плане не пример, — подчеркивает отец Аркадий.

Как выбрать церковь для служения

На последнем курсе семинаристы сами начинают подыскивать церковные приходы, куда потом пойдут служить. До принятия сана священника выпускники трудятся в храмах алтарниками, псаломщиками, помощниками настоятеля.

Диплом духовной семинарии для священнослужителей является документом о высшем образовании. Но он признается только в церкви. В светских учреждениях такого не происходит. Уровень образования батюшки будет учитываться при назначении на должность в храм. Могут и настоятелем сразу поставить. Всё будет происходить по усмотрению владыки и епархиального совета.

— Для будущего священнослужителя, который связывает свою жизнь с церковью, учеба в семинарии не должна быть единственным образованием. Дальше молодой человек может пойти в высшую духовную академию. Также приветствуется, когда семинарист заочно получает высшее образование в светском вузе. Многие студенты выбирают кафедры философии и религиоведения в ВлГУ, — говорит отец Аркадий.

Монах или «белый батюшка»?

После семинарии выпускники не могут, как правило, сразу же принять сан. Так как должны определиться, кем будут: монахами или женатыми батюшками. Этот период может затянуться даже на несколько лет. Если человек захочет стать «белым батюшкой» (женатым), он должен найти себе достойную невесту. Потому что рукоположение неженатых священников возбраняется.

— Они должны найти невесту. Мотивированную православную девушку, которая будет готова разделить с мужем тяготы священнослужения. Это не ремесло, которое можно выучить и жить безбедно. Это служение, которое связано не только с внешними почестями, но и трудностями внутри семьи. Поэтому матушка должна это понимать и сознательно пойти на эту жертву – стать женой будущего священника. Поэтому выпускник не может жениться на ком попало, чтобы семья не распалась, столкнувшись с первыми тяготами жизни.

Но есть семинаристы, которые решают сразу принять постриг. И таких рукополагают в иеродьяконы или иеромонахи. Монахи дают обет безбрачия на всю жизнь.

Профессия неденежная. Возможна ли подработка?

Состоятельных священников не так много, как это принято обсуждать в народе. Большинство батюшек имеют средний достаток. Есть те, кто живет на грани нищеты, говорит настоятель сельского храма. Поэтому семинаристы, изначально выбирая этот путь, должны понимать, что профессия эта неприбыльная. Тем более приходов в области сейчас достаточно много.

Недавно в рамках межсоборного присутствия проходил опросник, где каждая епархия высказала своё мнение, какие профессии совместимы со священнослужением. Пришли к выводу, что это те профессии, которые не вызывают у людей соблазна. Священник попутно может быть фермером, выращивать зерновые культуры, заниматься скотоводством, развести пасеку. Если у батюшки есть педагогическое образование, он имеет право преподавать. Может быть и врачом. Но хирургом — лишь по благословению митрополита. Сейчас, в связи со сложной экономической ситуацией, подработка будет как никогда актуальна.

Личный опыт

Отец Аркадий был примерным советским студентом, который ходил… в церковь. В своё время он закончил физико-математический факультет Челябинского государственного университета по специальности «Химия». Во время учебы был и КВН, и дискотеки, как у всех студентов в начале 80-х годов. Но после пар будущий батюшка спешил в храм, где пел на клиросе и читал псалмы.

— Я был очень наивный, думал, что, если я буду ездить далеко в церковь, меня никто не вычислит. И я не смогу навредить этим своим родителям, которые были преподавателями в моем вузе. Но это быстро всё открылось. Был скандал. В партком вызывали отца как декана факультета. Чудом меня не отчислили. Наверное, потому что годы были ближе к перестройке.

После окончания вуза Аркадий Маковецкий отслужил в армии, поработал учителем в школе. Затем его рукоположили в дьяконы и отправили учиться заочно в Сергиево-Посадскую духовную семинарию Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Два раза в год он приезжал на сессию, сдавал экзамены, получал новые задания, писал конспекты. К этому времени священнослужитель уже был женат, и у них с матушкой подрастал маленький сын.

В семинарии был строгий преподаватель Глухов, вспоминает батюшка, он принимал катехизис. Сдать ему на пять было нереально. Перед студентами ставил высокую планку. Для многих уже тройка была за счастье.

— Я у него получил пятерку. И когда владыка Евлогий об этом узнал, очень удивился. А мне просто попалась очень удачная тема — «Церковные праздники». Число, краткое содержание праздника, тропарь. А поскольку я с ранних лет ходил в храм, я все тропари знал наизусть. И вот я минут 40 ему отвечал. И он мне поставил «отлично». На удивление всей нашей группе заочников.

Но учиться отец Аркадий продолжает до сих пор. После духовной семинарии была аспирантура при факультете философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета, где батюшка получил научную степень кандидата философских наук. А сейчас он заканчивает обучение в общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве. В общем, являет собой яркий пример: век живи, век учись.

Напутствие всем будущим священникам

Идти в священнослужители можно лишь по призванию. Есть банальное, но верное изречение, что в трех профессиях нельзя работать иначе. Это учитель, который, не любя своё дело, уродует души людей, врач, который может навредить телу человека. А неумелый священник может испортить и то, и другое.

— Он может научиться красиво петь молитвы, элегантно размахивать кадилом, но быть внутри пустым. И наши благочестивые прихожане быстро отличают доброго пастыря от ремесленника, который просто красиво исполняет обряды, — подчеркивает батюшка.

Прежде чем идти поступать в семинарию, нужно обязательно посоветоваться со своим духовником, есть ли у тебя потенциал. Необходимо сто раз подумать. Учиться в духовной семинарии тяжело, предупреждают священники. Помимо учебы студенты несут всевозможные послушания. Это несравнимо со светским вузом.

Татьяна Данилова

Фото Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии и «Призыва»