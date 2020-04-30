ДомаМирМай. Лучшие онлайн-мероприятия на майские праздники

1 мая в 11.00 — «Морозко» (0+). Была у старика дочь Даша, а у старухи – Паша. Старикова дочь – рукодельница, а старухина – бездельница. Захотелось Паше клюквы, и послала мачеха в студёную пору Дашу в лес. Понравилась добрая и трудолюбивая Даша зверюшкам лесным, и наградил её Морозко за отзывчивость и ласку богатыми подарками. А завистливая и жадная мачеха решает и родную дочь Пашу отвезти в зимний морозный лес за подарками. Но грубость и лень Паши Морозко оценил совсем по-другому…

2 мая в 11.00 — «Азбука дедушки Толстого» (0+). Теплая, атмосферная, интерактивная история про мальчика Филипка и его путешествие в школу, наполненная шутками-прибаутками, загадками и веселыми песенками про буквы и звуки. Малыши, вместе с артистами, смогут составить свое имя из букв, полаять как собачка, покричать как петушок. А папы и мамы вспомнить с детства знакомые истории про Лису и Журавля, про Мышку и страшных зверей.

3 мая в 11.00 — «Али-Баба и сорок разбойников» (6+). Спектакль по мотивам сказок Востока.

4 мая в 11.00 – «Сказка про вредную Бабку-Ёжку» (0+). Жила эта Бабка-Ёжка в крохотной избушке на цыплячьих ножках, да только избушка эта была уже ветхая и однажды от дождя развалилась. Пришлось Бабке-Ёжке поселиться в мухоморе — всё-таки крыша над головой! И всё бы ничего, да только жил в том же мухоморе ужасно противный червяк.

Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».