ДомаМирМай. Лучшие онлайн-мероприятия на майские праздники

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#ДомаМирМай
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области рекомендует в период майских праздников соблюдать режим самоизоляции, избегать посещения общественных мест и массового скопления людей, в том числе в парках культуры и отдыха. Тем более указом губернатора передвижение по городу Владимиру возможно только по электронным пропускам. А учреждения культуры продолжают работать онлайн и предлагают провести эти дни под девизом «#ДомаМирМай». К майским праздникам они приготовили интересную и насыщенную программу мероприятий на любой вкус для взрослых и детей.
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Владимирский областной театр кукол
1 мая в 11.00 — «Морозко» (0+). Была у старика дочь Даша, а у старухи – Паша. Старикова дочь – рукодельница, а старухина – бездельница. Захотелось Паше клюквы, и послала мачеха в студёную пору Дашу в лес. Понравилась добрая и трудолюбивая Даша зверюшкам лесным, и наградил её Морозко за отзывчивость и ласку богатыми подарками. А завистливая и жадная мачеха решает и родную дочь Пашу отвезти в зимний морозный лес за подарками. Но грубость и лень Паши Морозко оценил совсем по-другому…
2 мая в 11.00 — «Азбука дедушки Толстого» (0+). Теплая, атмосферная, интерактивная история про мальчика Филипка и его путешествие в школу, наполненная шутками-прибаутками, загадками и веселыми песенками про буквы и звуки. Малыши, вместе с артистами, смогут составить свое имя из букв, полаять как собачка, покричать как петушок. А папы и мамы вспомнить с детства знакомые истории про Лису и Журавля, про Мышку и страшных зверей.
3 мая в 11.00 — «Али-Баба и сорок разбойников» (6+). Спектакль по мотивам сказок Востока.
4 мая в 11.00 – «Сказка про вредную Бабку-Ёжку» (0+). Жила эта Бабка-Ёжка в крохотной избушке на цыплячьих ножках, да только избушка эта была уже ветхая и однажды от дождя развалилась. Пришлось Бабке-Ёжке поселиться в мухоморе — всё-таки крыша над головой! И всё бы ничего, да только жил в том же мухоморе ужасно противный червяк.
Владимирский областной театр кукол транслирует свои спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».
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Театр «Разгуляй»
2 мая в 13.00 – онлайн-трансляция концерта театра «Разгуляй» на 850-летии города Гороховца (0+).
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Владимирская областная филармония
3 мая в 12.00 юных зрителей и их родителей приглашают посмотреть постановку Музыкально-просветительского театра «Маленькие герои большой войны» (6+). Главные герои – совсем юные мальчишки и девчонки, влюбчивые, задорные и бесстрашные. Они сражались рядом со старшими – отцами, братьями… И ни на миг не дрогнули юные сердца!
4 мая в 18.00 – концерт ансамбля песни и пляски Черноморского флота России «Посвящение Иосифу Кобзону» (6+). Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, созданный в марте 1932 года, сегодня является одним из старейших творческих коллективов Вооруженных Сил Российской Федерации. В память о совместной работе и творческой дружбе между ансамблем и народным артистом СССР Иосифом Кобзоном была создана специальная программа, в которую вошли легендарные песни из его репертуара, а также номера из «золотого фонда» коллектива.
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Областной Дом работников искусств
1 мая в 17.00 — трансляция концерта «Музыкальный диалог: гусли и рояль», часть 1 (6+).
2 мая в 17.00 — трансляция концерта «Музыкальный диалог: гусли и рояль», часть 2 (6+).
3 мая в 17.00 — трансляция премьерного показа клипа на песню «Майский блюз» в исполнении лидеров авторского объединения «Акустический портал» Алексея Капралова и Елены Мамоновой (6+).
Областной Дом работников искусств транслирует свои пролграммы в своей социальной сети «ВКонтакте».
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Гороховецкий историко-архитектурный музей
1 апреля в 14.00 — видеоролик «Рецепт Победы: Солдаты милосердия. Медицина в блокаде» (6+). Видеоролик основан на архивных материалах, предоставленных ФГБУК «Военно-медицинский музей» Министерства обороны РФ, и посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2 мая в 14.00 — Видеоролик по двум выставкам «Храм Покрова – взгляд сквозь века» и «Золотые нити веры» (12+). Совместный выставочный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Гороховецкого историко-архитектурного музея.
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Областная научная библиотека
С 1 по 9 мая каждый день электронной версии Календаря Победы сопровождается подлинной аудиозаписью сводок от Совинформбюро, которые в годы войны читал диктор Всесоюзного радио, уроженец Владимира, Юрий Борисович Левитан. В 12.00 — сетевой проект #ДневникВладимирца. Публикация по страницам газеты «Призыв» о жизни горожан в последние дни войны (0+).
1 мая в 16.00 — разговор о книге «Венедикт Ерофеев: посторонний» с Олегом Лекмановым (0+).
2 мая в 16.00 — поэтическая гостиная «Айсберг русской поэзии» (0+). Речь пойдет о судьбе и стихах малоизвестных, но от этого не менее прекрасных поэтов XX века Анатолия Брагина, Сергея Потехина, Славы Бетонова.
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Областная библиотека для детей и молодёжи
С 1 по 9 мая в 10.00 — фотопроект «Дороги Великой Победы» (12+), в 11.00 — «Музыка Великой Победы» (12+), в 15.00 — трансляция записей проекта «Читай вместе с нами!» (0+).
1 мая в 12.00 — марафон #лучшедома, или как провести карантин с детьми с пользой для отношений (0+).
2 мая в 15.00 — «Известные-неизвестные герои Великой Отечественной» (6+). Цикл видеосюжетов к 75-летию Великой Победы «Война на кадрах кинопленки».
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Специальная библиотека для слепых
С 1 по 9 мая в 9.00 — аудиотрансляции записей 75 последних дней Великой Отечественной войны в рамках интетерактивного проекта «Календарь Победы» (6+).
С 1 по 9 мая в 12.00 — записи видеотрансляций чтения произведений из сборника «Не погаснет памяти свеча» слабовидящих и незрячих авторов (12+). В сборник, изданный областной библиотекой для слепых, вошли патриотические произведения владимирских авторов с ограниченными возможностями здоровья, написанные в различных жанрах (стихи, проза, эссе, песни и пр.).
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Виртуальные «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
Департамент культуры Владимирской области реализует проект «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждый вечер в 18.00 на интернет-площадках и в социальных сетях учреждений культуры будут транслироваться концертные программы и спектакли, посвящённые великой дате.
4 мая в 18.00 — Ансамбль песни и пляски Черноморского флота России «Посвящение Иосифу Кобзону» (6+) на youtube-канале Владимирской филармонии.
5 мая в 18.00 — героическая трагедия по мотивам романа Александра Фадеева «Молодая гвардия» (12+) в группе Владимирского театра драмы «ВКонтакте».
6 мая в 18.00 — программа «От Москвы до Бреста» (12+) Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» им.М.Фирсова на youtube-канале Владимирской филармонии.
7 мая в 18.00 — Симфония №7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича (12+) в исполнении Владимирского губернаторского симфонического оркестра под управлением Артёма Маркина в группе Центра классической музыки «ВКонтакте».
8 мая в 18.00 — большой праздничный концерт к 100-летию Алексея Фатьянова «В городском саду играет» (12+) на youtube-канале Владимирской филармонии.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: super.ua
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