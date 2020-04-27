Дмитрий Осипов: в самоизоляции удержать вес сложно, но можно

Дмитрий Осипов, пожалуй, самый позитивный и самый необычный фитнес-тренер в городе Владимире. Когда-то он получил средне-специальное образование и начал свою карьеру на производстве. Полученные там травмы привели его в фитнес-клуб. Поправив свое здоровье, Дмитрий понял, что должен помогать людям меняться. Прошёл обучение, получил сертификат тренера и в 2017 году сменил сферу деятельности. Перед самым началом самоизоляции, 21 марта, перешёл работать в новый спортивный центр «Росич» в юго-западном районе. 26 марта угроза эпидемии коронавируса отправила фитнес по домам и в интернет-пространство.

Абсолютно все клиенты скучают по тренировкам и ждут возобновления работы залов.

Дмитрий поддерживает связь со всеми и предлагает онлайн-занятия, программы которых разработал еще до режима всеобщей самоизоляции.

— Сейчас, наверное, каждый тренер перешёл на онлайн-тренировки, — признается Дмитрий. — Потребность есть, но многим не хватает личного присутствия тренера рядом. Даже прямые эфиры не заменят личный контакт!

Тем не менее семейный бюджет оказался полностью не готов к «удаленке». Заработок последних месяцев и расчёт с предыдущей работы пока позволяют оплачивать кредит и коммунальные услуги. Но скучать и унывать некогда: постоянный поиск клиентов и дистанционная учеба ребенка держат всю семью в драйве!

— Занимаюсь по составленной для себя программе в домашних условиях, — рассказывает фитнес-тренер. — Перестроил свой рацион питания под задачу похудения, иначе дома удержать вес без прибавки будет сложно! Появилось время для чтения и отдыха.

Дмитрий не понаслышке знает, как трудно избавляться от лишнего веса.

Когда-то он весил 115 кг, и довольно продолжительное время ушло на то, чтобы сбросить вес до 78 кг. Это сейчас у него сертификаты тренера и нутрициолога, а тогда он еще ничего не знал про питание и фитнес. Уменьшил порции еды, начал есть не сковородками, а тарелками. За первые несколько недель скинул 7 кг. Потом какое-то время жил с весом 90 кг. Из активности добавил только ежедневные походы на стадион, учился подтягиваться и отжиматься на брусьях.

— Сейчас понимаю, что можно было сделать всё более рационально, — откровенничает Дмитрий, — но на тот момент мне казались все действия правильными.

Постоянно хочется есть – в самоизоляции эта проблема становится всё актуальнее.

Когда тебя от холодильника отделяет лишь пара метров и сила воли, шансы на победу «белого чудовища» очень сильно возрастают! Вот три совета от Дмитрия, которые помогут справиться с перееданием и бесконтрольным потреблением вкусностей:

Ешьте по расписанию. Распишите приемы пищи по времени. Это позволит исключить внеочередные перекусы. Определите объем вкусняшек и покупайте заранее только это количество. Главное не перебрать с определением объема. Две конфетки в день вполне достаточно для счастья. Добавьте овощи к каждому приему пищи. Это поможет насыщаться быстрее, соответственно и меньше есть.

— Отсутствие привычной физической нагрузки может «оголить» проблемные места вашего организма, вызовет обострение болячек, про которые вы давно забыли, — считает Дмитрий. — Ежедневные тренировки-разминки утром и вечером по 10 минут может сделать каждый!

Приседания, отжимания, пресс – этот стандартный набор, как выяснилось, в трудах Сергея Михайловича Бубновского именуется «Триада здоровья». Так почему бы и всем нам не использовать то, что уже помогло огромному количеству людей чувствовать себя лучше?

Дмитрий записал видео, как правильно выполнять «Триаду здоровья», и дал небольшие пояснения к каждому упражнению. ⠀

Приседать можно на кровать или стул, носки чуть развернуты в стороны. Необходимо контролировать колени, чтобы они не заваливались внутрь. Отжимания с ног/колен/от стены зависит от уровня подготовки. В пояснице не прогибаться, локти сгибать хотя бы под углом 90°. Скручивания на полу. Голову придерживаем руками, но не тянем. Отрываем от пола только лопатки, поясница прижата.

Как и в любой тренировке, нагрузку стоит повышать постепенно. Начать можно с 15 повторений, 3 подхода по 15 в каждом упражнении. Конечно, лучше всего тренировки отдать в руки фитнес-инструктору, чтобы он смог подобрать оптимальный объем работы и вариант исполнения упражнения именно для вас. А еще научит правильно дышать, что тоже немаловажно.

— Постановка цели, даже во время изоляции, сможет пробудить желание трудиться над собой! – сказал в заключение Дмитрий. – Ведь лето не за горами…

Беседовала Татьяна Лысова

Фото и видео Дмитрия Осипова