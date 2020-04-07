Дистанционному обучению мешает отсутствие компьютеров

Образовательные учреждения Владимирской области переходят на дистанционное обучение. В школах оно уже началось, на очереди колледжи, там дистанционное обучение введут с 13 апреля, сообщает пресс-служба «Белого дома». Никаких сложностей возникнуть не должно, уверяют чиновники. Подобный формат обучения в регионе уже практиковался в некоторых школах во время карантинных мероприятий по ОРВИ и гриппу. Однако проведённый мониторинг показал, что часть детей не имеет необходимого оборудования для обучения. К решению этого вопроса подключены органы местного самоуправления.

В Коврове и Радужном, в Александровском, Гусь-Хрустальном, Собинском и Юрьев-Польском районах уже приняты решения, согласно которым школы предоставляют своим ученикам во временное пользование имеющееся оборудование.

Особое внимание будет уделено учащимся 9-х и 11-х классов. Для них подготовлены методические рекомендации и демонстрационные материалы.

Еще одна проблема дистанционного обучения: региональная система электронного образования не справляется с потоком посетителей и «зависает». Жалобы на работу электронных дневников поступают периодически. Поэтому в большинстве случаев школьники обмениваются с учителем заданиями и выполненными работами через электронную почту и мессенджеры.

— Учимся дистанционно второй день, а уже голова идет кругом. Одному учителю отправляем задание через «Вайбер», другому на электронную почту, с третьим общаемся в созданной группе в «ВКонтакте». Также зарегистрировались на одном образовательном портале, там тоже ежедневно ребенок выполняет задания. Во все разбираемся с ребенком вместе. Классный руководитель вселяет надежду, что сложно только первое время, потом втянемся, — рассказала «Призыву» мама школьника.

В областной администрации отмечают, что преподаватели вправе самостоятельно выбирать способы передачи информации.

— Исходя из текущей ситуации, задача каждого педагога будет состоять в том, чтобы установить в соответствии с расписанием контакт с ребёнком, дать ему задание для самообразования и установить возможность обратной связи для того, чтобы корректировать образовательную траекторию детей, — говорится в сообщении.

Также во Владимирской области работают три образовательные платформы, функционирующие дистанционно для организации занимательного досуга детей: детский технопарк «Кванториум», региональный сайт «WikiВладимир» и группа РДШ в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее «Призыв» рассказывал об особенностях обучения на «дистанционке». Ценные советы родителям дала многодетная мама и педагог Мария Шпилевич.

Ольга Ефремова

Фото: press.lv