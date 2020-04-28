Дистанционное обучение на ТНТ4 с шоу «Блиц-крик»

Что будет, если в викторину с очень умными вопросами позвать самых смешных комиков? Интеллектуально-развлекательно-юмористическое шоу «Блиц-крик»! (18+)Впервые в эфире с 27 апреля в 23:00 на ТНТ4.

Сейчас многие находятся на дистанционном обучении или записываются на онлайн-курсы. ТНТ4 поддерживает тренд на самообразование! Тем более, в шоу «Блиц-крик» это может быть не только полезно, но и весело. Ведущий Рустам Рептилоид задаёт вопросы из разных областей знаний, а участники должны ответить на них или правильно, или смешно. Испытать себя придут Михаил Шац, Тамби Масаев, Гурам Амарян, Алексей Смирнов, Сергей Детков и другие.

Игра состоит из трёх раундов. В первом проверяются различные факты. Мы узнаем, чем чистили зубы древние римляне, что будет, если кричать на стакан воды в течение 80 лет и сколько будет лететь человек, если прыгнет в туннель через всю Землю. Во втором игрокам нужно закончить цитату известного человека — от Бернарда Шоу до Джейсона Стэтхема. В третьем раунде предлагается закончить стихотворение — и, если не вспомнишь оригинал, можно выдумать слово и тут же его срифмовать.

За правильностью всех ответов следит рефери проекта С…ый Умный (нет, не Самый!). Он объясняет все факты с научной точки зрения, знает наизусть все цитаты и стихотворения, и считает баллы участников, которые они набирают в игре. Победитель получает столько тысяч рублей, сколько заработал баллов по итогам всех раундов.

Узнавай новое из правильных ответов и смейся над неправильными — «Блиц-крик» с 27 апреля в 23:00 на ТНТ4.