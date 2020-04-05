«Дистанционка» — учеба в смутных реалиях

Школы, колледжи и вузы готовятся перейти на дистанционное обучение. Как это сказывается на родителях, учениках и педагогах? В чем сложности, какие проблемы? «Призыв» обсудил тему дистанционного обучения со всеми участниками процесса. Пока готовился этот материал, многим школьникам и их родителям начала поступать информация из учебных заведений, что уроки по новым правилам предположительно начнутся 6 апреля. К чему же нам готовиться?

Родители уже схватились за голову

В целях предотвращения коронавирусной инфекции во многих регионах России сначала был введен режим свободного посещения школ. Еще пару недель назад и владимирские родители выбирали, как ребенок будет учиться: ходить в школу (обучение в малых группах) или дистанционно. Родителям предлагалось заполнить заявление, указав способ обучения с 30 марта по 12 апреля.

Многие еще возили детей в кружки и секции, призывали на интернет-форумах «включать голову» и чаще мыть руки. Но потом всех школьников распустили на каникулы, кто-то из них успел позаниматься дистанционно. 6 апреля все школьники Владимирской области, как и ученики других областей, должны начать учиться из дома.

Родители уже схватились за голову. Трудностей много: не у всех есть компьютеры, Интернет у многих только на телефоне. Когда в семье не один ребенок, то начинается битва за гаджеты. Татьяна Веселова, мама 4 детей, паникует:

— У нас компьютер и ноутбук. Из дома работаю я и муж. Старший у меня в 10-м классе, еще один сын – в 9-м классе, и две дочки в 5-м классе. Как будем делить гаджеты, не представляю. Детям и на каникулы дали задания, уже шум и гам, кто первый сядет за компьютер.

Мои пятиклашки в конце марта должны были выучить стихотворение, я должна была записать их на видео, как они рассказывают, и отослать учителю. Одна быстро выучила и рассказала, другая устроила истерику: «Не надо меня снимать, я стесняюсь». А еще девчонкам по хореографии задания домой задали: учить танец, опять снимать на видео. Тренируют они танец хорошо: скачут от окна до дивана, жду соседей в гости.

Не лучше дела обстоят и в сельской местности. Большинство родителей дистанционку не могут потянуть технически. Сложности те же: нет компьютеров, слабый Интернет. Ольга Онаньева – мама-одиночка, в период самоизоляции работает. Решила отправить сына и дочь к бабушке с дедушкой в деревню:

— Ноутбук у них есть, телефон есть, а вот Интернет ловится плохо. Иногда и связь по телефону возможна, если только выйти на пригорок и практически на дерево залезть. Один в первом классе, другая — в третьем. Как я детей дома оставлю? Они весь дом разнесут, пока я на работе: у нас однушка, балкона нет. А так они хоть под присмотром и гулять могут – 20 соток позволяют не контактировать ни с кем из чужих. У меня много знакомых из сельской местности, у некоторых из них телефон кнопочный! Какой тут Интернет и компьютер.

Да, родителям придется подключаться к обучению своих детей, контролировать выполнение заданий, объяснять и помогать. Наш постоянный эксперт, педагог и многодетная мама Мария Шпилевич уверена, что c дистанционным обучением будет непросто:

— Когда дети перейдут на обучение из школы домой, то это обнажит много проблемных ситуаций, связанных с обучением ребенка. Дистанционное обучение еще не опробовано, поэтому ни учителя, ни школьники, ни родители не знают, как это будет проходить фактически. В разных регионах ситуация разная. В некоторых регионах, например, в Москве, уже есть платформа, которая и организует между школой и ребёнком дистанционное обучение. Но я хочу обратить внимание на то, что большинство регионов РФ не обладают этой платформой. Фактически она есть, но практически не работает так, как мы бы хотели.

На своей страничке «ВКонтакте» Мария дает советы родителям, как организовать дистанционное обучение дома, как учить детей на самоизоляции. Если вас, дорогие родители, уже накрыла паника, зайдите в ее аккаунт – получите моральную поддержку и помощь.

Педагоги выжидают

Учитель – человек подневольный: есть приказ – работает дистанционно из дома, нет – идет в школу. Официально никто не хочет комментировать сложившуюся ситуацию. Но мы пообщались с учителями, пообещав не указать их имен.

— Управление образования и ВИРО (Владимирский институт развития и образования) провели нам вебинар о дистанционном обучении. Учителя не умеют работать дистанционно. И их не учат. Как будто одного вебинара достаточно. У меня есть компьютер, есть Интернет. В свои 40 лет я умею работать и в социальных сетях. Но у нас несколько очень возрастных педагогов, они в панике. Ни Интернета, ни навыков у них нет. Если нет компьютера, придется идти в школу? Сейчас школа закрыта. И все в неведении.

— Вы представьте, в одном классе 20 человек, — возмущалась учитель иностранного языка. — Чтобы прослушать их устный ответ, нужно много времени. Пусть у каждого ответ 2 минуты. 1 класс – 40 минут. А у меня 8 классов! Я должна сидеть за компьютером сутками, подгружать, проверять. Тем, у кого нет Интернета, звонить? Я физически не выдержу. Как им организовать обучение? Загадка для меня.

— У нас есть учителя, которым за 60. И они в особенной зоне риска с коронавирусом. Они работают, потому что если уйдут, учить детей будет некому. И они очень опасаются за свое здоровье. Что будет дальше, как решится эта проблема?

— Родители уже выносят мозг с ОГЭ и ЕГЭ. Как мы будем сдавать? А если самоизоляция долго продлится? ВПР (всероссийские проверочные работы) еще маячат на горизонте. Постоянно спрашивают родители: отменят их или нет? Мы ничего не знаем! Мы, как военные, работаем по приказу. От нас ничего не зависит. Но шквал звонков, сообщений в мессенджерах преследует нас каждый день. Морально тяжело. Мы же тоже боимся за своих близких, переживаем за учеников. Пожалейте нас!

— В сельской местности Интернет есть не у всех. У детей нет компьютеров и телефонов с выходом в сеть. Как работать с детьми из неблагополучных семей?

— С электронными дневниками мы не работаем, да и многие родители потеряли туда пароли доступа. Нам сказали, что нужно работать с платформой «Образование 33» (образование33.рф). Ресурс есть, но нет некоторых предметов, информации кот наплакал. В мобильной версии ресурс — усеченный. С телефона можно получить еще меньше информации. Учителей обязали туда регистрироваться самим и регистрировать учеников.

Но на деле учителя планируют задействовать сайты «ВКонтакте», «Учи.ру», «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», «Российскую электронную школу». Многие опасаются, что с началом массового обучения сайты рухнут из-за большой нагрузки. Московские коллеги уже жалуются, что сайт «Учи.ру» висит по нескольку дней подряд. Ни один ресурс не идеален для учителя. Придется много работать, компоновать, придумывать что-то свое.

Не только школа, но и репетиторы сейчас сместились в онлайн-пространство. Но здесь те же самые проблемы. Репетиторы, блестяще преподававшие оффлайн, теряются и не могут наладить преподавание через Интернет.

Старшеклассница Екатерина Павлова готовится к ЕГЭ:

— Со школой, я думаю, у меня проблем не будет. Мои одноклассники, кстати, воспринимают дистанционку как большое приключение. Понятно, что у педагогов работы прибавится. У меня тетя – учитель, у нее уже глаз дергается.

Мы со своими учителями решили общаться во «ВКонтакте», там можно делать закрытые группы, подгружать инфу. А с репетитором у меня сложностей больше. Она прекрасно дает математику и физику, я к ней полтора года ходила. А вот онлайн получается работать плохо. Но она мне дает задания, я уже свои вопросы готовлю, дальше созваниваемся. Как говорится, на переправе коней уже не поменяешь.

Тем временем,межрегиональный профсоюз «Учитель» потребовал от Министерства просвещения доплачивать педагогам за экстренную подготовку к дистанционному обучению. Готовых методик преподавания не существует. Министерство просвещения предлагает использовать «Скайп», но он не позволяет вести уроки для 25-35 человек, а это обычная наполняемость классов в российских школах и колледжах. Экстренная подготовка и проведение дистанционных уроков требуют дополнительных затрат времени и сил, поэтому на эту работу должно быть заключено дополнительное соглашение с соответствующей оплатой.

Самое главное требование профсоюза — перевести педагогов на удаленную работу из-за ситуации с распространением коронавируса. Но ответа от министерства пока нет.

Студенты хотят обратно в вуз

А как обстоят дела в вузах? Мы связались с преподавателем ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых Татьяной Ковалёвой:

— Нас с 16 марта отправили на дистанционное обучение. Мы проводим его по расписанию. Я в 9.00 выхожу на выбранный канал связи, подключаются студенты, и мы проводим пару. Университет для преподавателей и студентов сделал горячую линию. Там нас консультируют и помогают решить технические вопросы. Рекомендуют для вебинаров использовать MS teams, для других видов работ — «ВКонтакте», «Скайп» и другое.

Я две недели работала через «ВКонтакте». Создала беседы с группами и проводила занятия. На прошлой неделе с нами головной вуз провел вебинар, где нас обучили работе с MS teams. В понедельник начнем вебинары. У нас как-то всё очень четко сделали.

Теперь, когда период самоизоляции продлен, в ВлГУ будут рассматривать возможность сдачи экзаменов в электронной форме. Но преподаватели надеются, что ко второй половине июня (а именно тогда начинается сессия), ситуация улучшится: экзамены пройдут очно, в стенах вуза.

Студенты колледжей, ПТУ также на дистанционном обучении. Им приходится тратить больше времени на обучение, задают много, спрашивают не меньше. И большинство студентов уже жаждут вернуться на учебу, к которой так привыкли. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

ЕГЭ, ОГЭ и экзамены в вузах пока отменять не планируется. В понедельник министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что министерство не рассматривает отмену экзаменов в качестве «рабочего сценария». Приемную кампанию планируется провести со сдвигом на 2-4 недели, чтобы 1 сентября начать традиционно учебный год. Приемная кампания, скорее всего, будет проходить дистанционно, с максимальным использованием цифровых технологий. Кроме того, прорабатывается возможность дистанционно провести и все запланированные защиты дипломов и диссертаций у выпускников и аспирантов.

Елена Середина

Заглавное фото: asilikyl.rbsmi.ru