Дикие утки бесстрашно осваивают центр Владимира

В эти выходные на прогулку в центр Владимира решила выйти парочка диких крякв. Бесстрашные утки, самка и самец, неспешно прохаживались по газонам смотровой площадки на улице Георгиевской. В земле птицы высматривали и поедали червей, а также искали остатки еды после человека. По словам владимирского биолога Руслана Жукова, вели они себя намного увереннее голубей, постоянных обитателей центра.

— Это реально просто фантастика, что по центру Владимира гуляют кряквы. Вот что значит самоизоляция, — говорит Руслан Жуков. – Без людей природа чувствует себя очень комфортно. Они не боятся человека. Охоту запретили в этом сезоне, и видите, как это влияет на животный мир.

Несмотря на усиленную застройку Владимира, фауна берет своё, говорит эксперт. И чем дольше человек находится на самоизоляции, тем больше таких диких гостей можно будет встретить на городских улицах.

Птицы адаптируются в период самоизоляции горожан.

— Нам надо беречь природу. Это должно быть главной целью человечества на Земле. Устанавливать баланс, защищать её и любить, а не уничтожать. В обратном же случае нас Земля просто «скинет» с себя. А такие шикарные кряквы, как на видео, будут процветать, — уверен Руслан.

Напомним, что у уток во Владимире есть сразу несколько излюбленных водоемов. Это Красносельский пруд в Добром, водоем в овраге напротив «Белого дома», а также Соловьиный пруд. Возможно, эта парочка пернатых решила устроить себе романтическое свидание в историческом центре города и покинула одно из своих мест обитания.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимирской области уже открыли грибной сезон.

Татьяна Данилова

Фото и видео Руслана Жукова