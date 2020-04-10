Девять районов Владимирской области неблагополучны по бешенству 

Населенные пункты девяти районов Владимирской области признаны неблагополучными по бешенству. В списке значатся деревня Пески Вязниковского района; ул. Карла Либкнехта города Камешково, деревня Волковойно и поселок Новки Камешковского района; ул. Западная, 96 квартал Леховского лесничества города Меленки; село Пестенкино Муромского района, Выпово и Турчино Суздальского района; деревня Губино Селивановского района; деревни Колокша, Вышманово и село Жерехово Собинского района. В Ковровском районе в этом перечне оказался II квартал Клязьмо-Городецкого участкового лесничества, а также деревни Дмитриево, Зубцово и Нерехта. Во Владимире неблагополучной по бешенству остается улица Комиссарова.

На 1 апреля, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано 19 случаев опасного заболевания, среди них 8 у домашних животных — 7 собак и одной кошки. В большинстве случаев бешенство у домашних питомцев возникло в результате контакта с дикими животными.

Главные разносчики бешенства — дикие звери.

Бешенство — опасное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему человека и животных. Без профилактических прививок оно заканчивается смертью.

— Если вы или ваши близкие подверглись нападению животного, необходимо немедленно обратиться в травматологические пункты медицинских организаций, обслуживающих детское и взрослое население, — настоятельно рекомендуют в Роспотребнадзоре.

Ранее «Призыв» сообщал о резонансном случае столкновения человека с бешеным животным. Больная лиса напала на жителя Владимира, гулявшего с собакой. Мужчина сумел сориентироваться и оттолкнуть зверя. А затем бешеная лиса была уничтожена.

Ольга Ефремова

Фото: fishki.net