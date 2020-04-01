Десяток ДТП произошло во время снегопада во Владимире

Многочисленные столкновения транспортных средств оформляли вчера инспекторы ГИБДД и аварийные комиссары. Вернувшаяся зима шокировала водителей, некоторые из них уже успели сменить зимние шины на летние. Во всех авариях причины похожие: при торможении машину занесло или водитель не успел вовремя остановиться. ДТП были как на магистральных дорогах, так и во дворах. Так, на «Пекинке» в районе «Тандема» водитель «Mazda» врезался в фуру «Scania», которая ехала в попутном направлении. Пострадал водитель легковушки.

Столкновения без пострадавших произошли вчера на улице Мира, Студеной горе. Их оформляли сотрудники ГИБДД. Всего за сутки зарегистрировано 12 аварий с материальным ущербом и 3 ДТП с пострадавшими и погибшими. О крупной аварии на Южном обходе «Призыв» сообщал здесь.

Большинство же мелких столкновений водители оформляют самостоятельно или с помощью аварийных комиссаров. Автомобилисты жаловались на плохую уборку дорог.



— После обеда все дороги были заметены снегом. Даже магистральные. Ехали по накатанной. Было очень скользко. Тормозить надо заранее и очень осторожно. Сегодня вообще машину дома оставил, поехал на автобусе, — говорит водитель Юрий Михайлов.

Во дворы вообще не пробраться. Внутриквартальные дороги в присоединенных территориях до сих пор не расчищены. Десятки машин не могли въехать в горку на городских дорогах, потому что под покровом снега был лед.



В ГИБДД советуют не торопиться со сменой резины на автомобилях. Если нет возможности остаться дома, тогда быть за рулем предельно внимательным и аккуратным и не нарушать дистанцию, а также правила обгона и скоростной режим.

Анна Тумановская

Фото «Призыва» и группы «Подслушано Автомобилистов | Владимир»