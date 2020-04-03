Десять тысяч жителей области могут заболеть COVID-19

При неблагоприятном развитии событий коронавирусная инфекция может поразить десять тысяч жителей Владимирской области. Неутешительный прогноз сделал директор департамента здравоохранения. Алексей Мозалев, отвечая на вопрос « ГТРК-Владимир» о возможном сценарии распространения COVID-19, отметил, что в зоне риска могут оказаться тысячи человек. При этом у большинства из них опасная болезнь пройдет в легкой форме. Специалист прогнозирует, что число заболевших будет расти. Важно избежать большого количества тяжелобольных людей и летальных исходов.

— Мы можем спрогнозировать, что за три месяца распространения этой инфекции могут заболеть приблизительно 10 000 жителей. Из них соответственно 8000, или 80%, перенесут либо без проявлений заболевания, либо в легкой форме, но 20% — это 2000 граждан — будут нуждаться в оказании медицинской помощи с применением кислорода и аппарата искусственной вентиляции, — приводят слова чиновника наши коллеги.

Коронавирусом могут заболеть десять тысяч жителей области.

По словам Алексея Мозалева, снизить пик нагрузки на региональную систему здравоохранения в силах жителей региона. Если люди прислушаются к советам специалистов и останутся дома, тогда больницы должны справиться с возможным наплывом тяжелобольных пациентов. В противном случае, могут возникнуть проблемы с оборудованием и врачами. В регионе всего 31 инфекционист и 200 анестезиологов-реаниматологов. Их надо защитить от болезни. Иначе некому будет спасать людей.

При этом на данный момент официальная статистика, которая ежедневно публикуется на сайте стопкоронавирус.рф, внушает осторожный оптимизм. Второй день подряд в регионе количество заболевших не увеличивается. На 3 апреля во Владимирской области COVID-19 диагностирован у троих человек. Один из них скончался. Это 48-летний житель Коврова. Мужчина умер от пневмонии, вызванный коронавирусом. Остальные два человека с подтвержденным диагнозом находятся во Владимире, чувствуют себя хорошо, и в госпитализации не нуждаются. У этих людей отсутствует высокая температура, одышка и кашель. Врачи регулярно наблюдают их на дому.

Что касается Петушинского района, по словам Алексея Мозалева, сейчас в местной больнице находится один человек с подозрением на коронавирус. Однако утверждать, что COVID-19 у него будет диагностирован, пока нельзя. Анализы пациента нуждаются в уточнении. Пока же медучреждение отправлено на карантин.

— В Петушинском районе на данный момент есть пациент с подозрением на коронавирус, проводится диагностика по данному случаю. Мы ждем официального ответа от соответствующих лабораторий Роспотребнадзора. С учетом настороженности и клинической картины, которая сопровождает течение болезни этого пациента, мы приняли меры на пресечение контактов со здоровыми людьми. Поэтому сейчас на карантине находится целый корпус больницы. Внутри проходит лечебный процесс. Всего там находятся 70 медицинских работников и пациентов, которые туда были госпитализированы до момента наложения карантина, — говорит Алексей Мозалев.

Чтобы избежать быстрого распространения коронавируса, в регионе был введен режим всеобщей самоизоляции. Дома стоит оставаться всем, кто не ходит на работу. Для этой категории граждан разработали спецпропуска. Особое внимание пожилым людям. Прийти им на помощь можно будет с помощью справки. Спецпропуск к пожилому родственнику выдадут дистанционно. Об этом «Призыв» писал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: bash.news