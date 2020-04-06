Депутат Григорий Аникеев закупил 50 аппаратов ИВЛ

Владимирская область, как и Россия в целом, столкнулась с ситуацией, нарушившей спокойную жизнь людей, — коронавирусом. В нашем регионе стабильная обстановка. Профилактика, общая дисциплина и соблюдение мер безопасности позволяют предотвратить развитие заболеваемости.
Вместе с тем нужно действовать на упреждение событий.
Понимая мысли и чувства своих земляков, всегда откликаясь на важнейшие общественные запросы, депутат Государственной Думы РФ Григорий Викторович Аникеев закупил на свои средства 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Они переданы департаменту здравоохранения Владимирской области, который распределит эту технику по медицинским учреждениям региона с учётом стоящих перед ними задач.
Аппараты искусственной вентиляции лёгких восстанавливают кислородный баланс в организме, нарушенный течением болезни. Это предотвращает сбои иммунной системы, падение давления и даёт врачам драгоценное время для лечения человека.
Фото «Призыва» и bm.img.com
Обсуждение 13
Спасибо Григорию Викторовичу! Надеюсь аппараты не понадобятся моим близким, но осознание того что они есть в наших больницах придает спокойствие
Достойный поступок, реальная помощь простым людям…
вот это ПОСТУПОК настоящего ГРАЖДАНИНА моей малой родины…ГОРЖУСЬ своим земляком!!!!!!!! Низкий поклон ВАМ в это тяжелое и неопределенное время.
Какой молодец!!!!!
Благое дело. Знаете, как-то спокойнее стало.
Вот это я понимаю — подарок! Не перевелись ещё на земле Владимирской Муравкины, Васильевы и Лосевы!!!
Спасибо!!! У людей есть надежда на спасение!
В такие времена, во времена тягот, становится ясно, кто есть кто. Многие за словом в карман не лезут, но лишь единицы делают дело: кто-то шьет маски и раздает их бесплатно, кто-то покупает ивл. Это все одно большое доброе дело!
только сегодня слушала в новостях, что наши спортсмены из НХЛ помогают больницам в штатах. Приятно, что и у нас в стране есть люди, готовые помочь. Коронавирус общая беда и только вместе можно решить проблему.
Очень нужное и важное дело. Хотелось бы, что такая помощь стала примером и руководством к действию и для других.
Хорошо что наш мир держится на таких отзывчивых людях, как Аникеев Григорий Викторович, которые не могут пройти мимо. Спасибо огромное! Ваша помощь сейчас очень нужна и важна!
Это очень хорошая новость! Надеюсь и другие люди с возможностями последуют его примеру!
Мужик сделал