Депутат Григорий Аникеев закупил 50 аппаратов ИВЛ

Владимирская область, как и Россия в целом, столкнулась с ситуацией, нарушившей спокойную жизнь людей, — коронавирусом. В нашем регионе стабильная обстановка. Профилактика, общая дисциплина и соблюдение мер безопасности позволяют предотвратить развитие заболеваемости.

Вместе с тем нужно действовать на упреждение событий.

Понимая мысли и чувства своих земляков, всегда откликаясь на важнейшие общественные запросы, депутат Государственной Думы РФ Григорий Викторович Аникеев закупил на свои средства 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Они переданы департаменту здравоохранения Владимирской области, который распределит эту технику по медицинским учреждениям региона с учётом стоящих перед ними задач.

Аппараты искусственной вентиляции лёгких восстанавливают кислородный баланс в организме, нарушенный течением болезни. Это предотвращает сбои иммунной системы, падение давления и даёт врачам драгоценное время для лечения человека.