Департамент здравоохранения опубликовал зарплаты руководителей медучреждений

К вопросу о деньгах. На сайте департамента здравоохранения администрации области появилась информация о зарплатах руководителей медучреждений. Сведения даны за 2019 год, и это самая свежая на сегодняшний день информация, ибо, например, в разделе о доходах госслужащих самого департамента пока фигурирует 2018-й. Судя по приведённым данным, самые большие среднемесячные зарплаты начислялась не руководителям крупных больниц или иных лечебных учреждений, а директору ГБУЗ ОТ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Ивану Сметанину и его заместителю по общим вопросам Дмитрию Мосину. Оба заняли эти должности в сентябре прошлого года. Зарплата Сметанина, судя по данным облздрава, составила 190 тысяч 311 рублей, зарплата Мосина — 189 тысяч 674 рубля.

Среднемесячная зарплата прежнего директора МИАЦ Марии Дегтяревой в том же 2019 году была на 60 тысяч рублей меньше, чем у её преемника.

Средние зарплаты руководителей медучреждений в 2019-м различаются, и эти различия порой можно назвать существенными. Даже если не заглядывать в районы, а обратить внимание на схожие по профилю организации областного центра, то и здесь заметны колебания. Диапазон — от относительно скромной зарплаты руководителя ГБУЗ ВО «Областной центр специализированных видов медицинской помощи» (пос. Пиганово) в 87 тысяч 361 рубль до зарплаты главврача ГБУЗ ВО «Областной наркологический диспансер» в 142 тысячи 635 рублей. Последняя сумма, кстати, выше той, что получала руководитель головного учреждения региона — Областной клинической больницы. Напротив её фамилии — 138 тысяч 246 рублей.

Что касается владимирских поликлиник, в том числе стоматологических, то там зарплаты руководящего состава меньше больничных. Они колеблются в объёме от 65 до 78 тысяч рублей. На этом фоне выделяются главврачи городской поликлиники № 1 г. Владимира и детской стоматологической поликлиники г. Владимира, чьи среднемесячные начисленные зарплаты в 2019 году не дотянули и до 60 тысяч рублей.

В районах картина тоже пёстрая, то есть в зарплатах главврачей учреждений схожего профиля заметна большая «вилка». К примеру, в Ковровском, Петушинском, Муромском, Собинском, Камешковском районах фигурируют в среднем суммы от 60 до 80 тысяч рублей. В Гороховецком, Меленковском, Селивановском, Судогодском — за сотню.

Естественно, в каждом учреждении свои условия для формирования фонда оплаты труда (ФОТ). Основных источников для получения доходов, которыми и обусловлен объём ФОТ, как правило, три: бюджет, средства ОМС и деньги, поступающие за платные и коммерческие услуги. К примеру, в том же МИАЦ, где лишь два источника — казна и коммерческие услуги, прежде ФОТ на 30% пополнялся за счёт оказания услуг. Сейчас зарплаты выросли, штаты, говорят, тоже, и нагрузка легла преимущественно на областной бюджет.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, что директор территориального фонда ОМС Ольга Ефимова заявила об уходе со своей должности. Ольга Михайловна тоже фигурирует в списке, опубликованном департаментом здравоохранения, правда, там у неё почему-то перепутано отчество.

Николай Лившиц

Фото: mos.ru